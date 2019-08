Popescu vrea să transforme Moldova dintr-un recipient de asistență în unul de donator

Ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, spune că ambiția sa și speranța sa este ca Republica Moldova dintr-un recipient de asistență internațională, timp 10-15 ani să fie în poziția de a oferi asistență.

El afirmă că declarațiile precum că, prin contactele cu partenerii de dezvoltare și deschiderea față de lume, Republica Moldova cedează din independență, sînt absurde. „Din contra, prin deschiderea noastră față de lume, față de partenerii de dezvoltare, prin faptul că atragem investiții ca să creăm locuri de muncă, să construim drumuri, să îmbunătățim infrastructura, noi devenim mai independenți, mai puternici ca stat”, a declarat ministrul într-un video-interviu pentru IPN.



Șeful diplomației moldovenești a menționat că ppartenerii de dezvoltare sînt acele țări și acele instituții care ajută Republica Moldova să se dezvolte. Ministrul a oferit drept exemplu statele din Europa Centrală, unde anterior la guvernare se aflau politicieni socialiști, regimuri autoritari – Polonia, Ungaria, România, iar statele erau sărace. Timp de 20 de ani, Uniunea Europeană, Statele Unite au ajutat aceste țări. Au venit cu investitori și astăzi România, Polonia sînt la cu totul alt nivel de dezvoltare, au aderat la UE, au aderat la NATO. Și dacă timp de 20 de ani ei primeau asistență, acum state ca Polonia, România, Statele Baltice încep să ofere asistență.



„Există această idee de dezvoltare – tu ajuți anumite țări să se pună pe picioare și deja cînd se pun pe picioare, te ajută ele. Cam aceasta este logica funcționării a SUA, UE și a altor organizații – Banca Mondială, FMI. Ambiția mea și speranța este ca Republica Moldova dintr-un recipient de asistență, timp 10-15 ani, să fie în poziția de a oferi asistență”, a notat ministrul.



Potrivit lui, lumea de astăzi este interconectată și interdependentă. Și în acest sens, un exemplu pot fi cele două principale economii din lume China și SUA, care se află astăzi într-o situație de tensiune, dar nici China și nici SUA nu-și pot întoarce spatele, pentru că sînt interdependente. „Toate statele au anumite constrîngeri și le convine aceste lucru pentru că prin aceste relații pot fi mai prosperi, pot crea locuri de muncă. Și în sensul acesta, mai ales în condițiile Republicii Moldova, noi nu putem spune că Republica Moldova poate exista într-o stare de autarhie și izolare și produce tot de ce avem nevoie. Nu, noi nu producem tot de ce avem nevoie. Nu producem foarte multe lucruri. De aceea ne concentrăm pe ceea ce putem produce, să exportăm, să aducem bani și să procurăm ceea ce nu putem produce”, explică ministrul de externe.



Nicu Popescu a declarat că nicio țară și nicio organizație internațională nu-și dorește vecini cu probleme. Toată lumea își dorește vecini buni, fără războaie, fără emigrație, fără conflicte, fără regimuri autoritare și dictatoriale. Și speranța acelor state care susțin Republica Moldova este ca ea să devină un stat mai prosper, mai stabil și care va ajuta alte democrații și alte state prospere să rezolve problemele lumii, problemele vecinătății. „Și așteptarea de la noi este aceeași care a fost față de România sau față de Polonia – astăzi vă ajutăm, cînd vă veți pune pe picioare, ne veți ajuta voi pe noi. Ăsta este schimbul de favoruri între Republica Moldova și partenerii dezvoltare. Noi nu trebuie să plătim astăzi înapoi prin cedarea independenței, în niciun caz, noi vom plăti și vom contribui la rezolvarea problemelor comune ale Europei la o etapă mai tîrzie”, a menționat Nicu Popescu.



Potrivit lui, și misiunile de pacificare internaționale, la care participă Republica Moldova intră în acest cadru de relații. Astfel, este și contribuția Republicii Moldova la mai multe operațiuni de menținere a păcii, de stabilizare. Or, dacă Ucraina sau Balcanii, de exemplu, intră întru-un conflict, toată regiunea este instabilă. „Și noi trăim într-o regiune cu complicații, cu războaie și este și interesul nostru să participăm la stabilizarea acestor situații, inclusiv prin modesta contribuție pe care o avem noi la mai multe misiuni internaționale”, a menționat șeful diplomației.



Ministrul a mai spus că partenerii de dezvoltare sînt practic toate statele care sprijină Republica Moldova și oferă asistență, precum și toate organizațiile, care acordă sprijin sub diferite forme, fie că este vorba despre granturi, tehnică etc. Totuși, în opinia sa, „pînă la urmă succesul Republicii Moldova, succesul reformelor, succesul îmbunătățirii situației din țară depinde, în primul rînd, de noi și de cum gestionăm această asistență”.