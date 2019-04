Greceanîi: Deputații PSRM nu au fost invitaţi la discuții cu blocul ACUM Politică 2 aprilie 2019, 14:35

Zinaida Greceanîi afirmă că deputații PSRM nu au fost prezenți la discuțiile inițiate de blocul ACUM, deoarece nu au fost invitați.

Potrivit ei, au fost invitați deputați, pe cînd PSRM este o fracțiune integră. Declarațiile au fost făcute după consultările cu PDM, realizate la inițiativa șefului statului, transmite Știri.md cu referire la tv8.md.

„Noi, Partidul Socialiștilor, fracțiunea noastră, nu am fost invitați. Noi am văzut că au fost invitați doar deputați. Noi sîntem o fracțiune integră și ca fracțiune nu am fost invitați”, a declarat Greceanîi.

Cu referire la inițiativele blocului ACUM, lidera PSRM a spus că e prematur să anunțe dacă acestea vor fi susținute sau nu, deoarece nu este o majoritare parlamentară. În același timp, Greceanîi a precizat că ușile partidului sînt încă deschise.

Precizăm că blocul ACUM a invitat deputații, care nu sînt controlați de regimul oligarhic, la discuții, însă singurii deputați care au venit au fost reprezentanții partidului Șor.