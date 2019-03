Ce spune Plahotniuc despre Sandu – premier și Năstase – speaker

Liderul PD, Vlad Plahotniuc, a comentat propunerile blocului ACUM cu privire la desemnarea Maiei Sandu la funcția de premier și a lui Andrei Năstase – la cea de speaker.

Democratul a calificat drept stranie această propunere, avînd în vedere că blocul ACUM a refuzat să participe la negocierile privind formarea majorității parlamentare.„E puțin straniu, pentru că noi i-am invitat la negocieri, care presupun să discutăm perspectivele unei guvernări comune, prioritățile de guvernare, am vrut să le oferim și funcții, la sigur mai multe decît își doreau ei. Dar au refuzat, spunînd că nu au nevoie de funcții. Acum și-au propus unii altora funcții, ceea ce e puțin straniu pentru mine. Pentru a numi președintele Parlamentului, a desemna premierul, este absolut necesar să se constituie o majoritatea parlamentară închegată, pe principii clare care presupun stabilitate politică, și deloc acea destabilizare pe care am auzit că o promovează aceste bloc”, a reacționat Plahotniuc.Liderul democraților a mai menționat că noua majoritatea parlamentară trebuie să se asigure, înainte de a susține o candidatură sau alta la funcția de premier, că acesta va face ceva pentru oameni.„Această majoritatea parlamentară trebuie să cunoască dacă le oferă aceste funcții, ce vor să facă cu ele? Dacă ei vor face și pentru oameni ceva sau dacă vor să se pricopsească cu asistenți, mașini de serviciu, pază și salarii, spun asta pentru că am auzit că nu și-au primit de mult salariile. Daca e așa, atunci e slută treaba. De aceea, îi așteptăm la negocieri și o să le adresăm și noi întrebări, dar și le vom răspunde la întrebările pe care le au”, a spus Vlad Plahotniuc.