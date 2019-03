Echinocțiul de primăvară văzut din spațiu (FOTO) În lume 27 martie 2019, 20:04

Pe 20 martie 2019, cu ocazia echinocțiului de primăvară, ziua a devenit egală cu noaptea ca durată și a marcat primăvara astronomică.

Echinocțiul din martie reprezintă una dintre cele mai importante zile de peste an pentru pasionații de astronomie. Acesta reprezintă ziua din an în care ziua este egală cu noaptea. Deși ai crede că durează întreaga zi, de fapt, se întîmplă pe 20 martie la ora 23:58, conform site-ului Observatorului Astronomic – Amiral Vasile Urseanu. În momentul în care are loc echinocțiul de primăvară, soarele traversează pe bolta cerească zona ecuatorului ceresc. Trece din emisfera astrală a sferei cerești în cea boreală.

Cei de la National Oceanic and Atmospheric Association au realizat o fotografie prin satelit cu Pămîntul exact în momentul echinocțiului, care îți arată cît de frumos s-a văzut planeta noastră din spațiu în data de 20 martie.

„Este din nou acel moment!”, anunță tweet-ul de la NOAA Satellites.

„La ecuator, soarele se află exact deasupra capului în timpul celor două echinocții”, arată National Weather Service. „Orele aproape egale de zi și noapte se datorează refracției luminii soarelui, sau de o aplecare a razelor solare, care face ca soarele să apară deasupra orizontului, cînd poziția reală a soarelui este sub orizont”.

Fotografia este spectaculoasă, dar nu vom mai primi una asemănătoare pînă pe 23 septembrie, cînd va avea loc echinocțiul de toamnă, care funcționează după aceleași principii ca cel de primăvară.