Proprietarul unei cafenele din capitală și-a învățat lecția după ce a stat la pușcărie

Omul de afaceri Serghei Enciu, care în 2017 a fost arestat pentru evaziune fiscală, a devenit un promotor al afacerilor transparente.

A stat la pușcărie 93 de zile, pentru că în restaurantele sale nu erau eliberate bonuri de casă, iar acum nu ascunde niciun bănuț din veniturile obținute de la cele cinci restaurante pe care le deține. Mai mult, acesta este indignat că alți patroni de restaurante, în pofida faptului că, în urma reformei fiscale cota TVA s-a redus de la 20% la 10%, continuă să nu elibereze bonul de casă.

Serghei Enciu povestește că, pe 25 septembrie 2017, a ieșit din casă și nu s-a mai întors pentru următoarele 93 de zile. „Am petrecut tot acest timp în Penitenciarul 13. Cred că mulți dintre voi țin minte reportajele în care au fost prezentat în calitate de infractor economic, care nu plătește impozitele. Atunci lucram după modelul majorității restaurantelor din Chișinău. Erau „infractor” la fel ca ți toți colegii din domeniu”, povestește acesta.

Totuși, Enciu spune că nu a stat degeaba la pușcărie. După ce a întors prejudiciul cauzat, acesta a revenit la afacerile sale, doar că nu mai riscă să-și ascundă veniturile. „Această experiență m-a făcut mai puternic. Cînd am revenit acasă, mi-am dorit ca în republică să fie schimbate unele lucruri, iar eu să am posibilitatea să activez cinstit, să cîștig bine și să nu am frica că într-o zi mi se vor pune cătușele pe mîini. Cu entuziasm am susținut modificările de reducere la 10% a TVA-ului pentru restaurante. Din 1 octombrie, eu declar toate veniturile”, s-a lăudat acesta.

Omul de afaceri s-a adresat colegilor de breaslă, care continuă să încalce legea și ascund veniturile reale. „Colegi, exemplul meu nu v-a fost de învățătură? Voi ați uitat că amnistia s-a finalizat la 30 septembrie? Pentru a face un experiment, în ultimele două săptămîni vizitez mai multe localuri din Chișinău. Majoritatea dintre acestea nu eliberează nici acum bonuri de casă și lucrează după modelul vechi. Asta chiar dacă TVA-ul a fost redus la 10%. Mă adresez vouă, celor care nu eliberează bonuri de casă și trăiește cu frica în sîn: credeți-mă, „economiile” pe care le faceți nu merită. Atunci cînd veți fi prinși veți plăti de zeci de ori mai mult. Lucrați cinstit și dormiți liniștiți”, a mai adăugat acesta.

Serghei Enciu le-a mai cerut locuitorilor capitalei să nu plătească consumația în cazul în care chelnerul nu le dă bonul de casă. „Propun să demarăm acțiunea – „Nu este bonul fiscal, cerem banii înapoi”. Trebuie să facem ordine începînd cu noi”, a conchis sursa citată, într-o postare pe pagina sa de Facebook.