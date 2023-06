Ministrul economiei din Finlanda a demisionat după 10 zile de mandat

Vilhelm Junnila, 41 de ani, ministrul finlandez al economiei, membru al partidului de extremă-dreapta Finns, a demisionat vineri, 30 iunie, la zece zile de la preluarea mandatului, în urma unor remarci controversate despre Adolf Hitler, relatează The Guardian și publicația Ilta Sanomat.

La o reuniune de campanie din martie anul trecut, Vilhelm Junnila a feliciat un alt membru al partidului său pentru numărul său de candidat, 88, un simbol pentru neonazişti, deoarece face referire la a opta literă a alfabetului, H, şi la salutul nazist „Heil Hitler”. „În primul rînd, felicitări pentru excelentul dumneavoastră număr de candidat. Ştiu că este un număr cîştigător. Evident, acest 88 aminteşte de Adolf Hitler, dar nu vom spune mai multe despre asta”, a declarat Junnila, care, ulterior, şi-a cerut scuze pentru ceea ce el a numit o glumă, transmite libertatea.

„Pentru continuitatea guvernului şi pentru reputaţia Finlandei, consider că este imposibil să-mi continui activitatea în funcţia de ministru într-un mod satisfăcător”, a transmis Junnila. într-un comunicat. „S-a vorbit mult despre presupusele mele conexiuni cu extremiștii. Este adevărat că am ținut un discurs de patru minute la evenimentul memorial pentru victimele atacului terorist de la Turku. Dar am vorbit împotriva extremiștilor, nu pentru ei. Tot ce s-a scris este o interpretare cu rea-credință”, a scris, între altele, Junnila, într-o lungă postare pe Facebook.

Partidul Finlandezilor este membru al coaliţiei de guvernare la putere din 20 iunie, alături de conservatorii din Partidul Coaliţiei Naţionale (NCP), care a cîştigat alegerile parlamentare din aprilie.

Potrivit Yle, radiodifuzorul public, Junnila ar fi oferit informații incorecte despre cariera sa profesională și studii. A pretins că a studiat științe politice la universitate, însă nu a fost găsită nicio dovadă despre studiile sale.