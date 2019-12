Cîteva sfaturi care te ajută să te trezești în formă

Cîţi dintre noi nu ne trezim cu greu dimineaţa, fie şi după un somn mulţumitor, atît din punct de vedere cantitativ, cît şi calitativ?

Nu sîntem de fiecare dată în cea mai bună dispoziţie... momentul deşteptării este esenţial, e un moment de mare sensibilitate, susţin specialiştii.Există cîteva trucuri care pot face dimineţile mai uşoare.Organismul şi-a încetinit ritmul pe parcursul nopţii, aşa că se cuvine să-i acordăm prilejul de a atinge iarăşi viteza de croazieră.Cînd sună prima dată deşteptătorul, nu te arunca instantaneu sub duşul cu apă rece. Deşi ţi se pare că numai aşa începi bine ziua, organismul tău nu este de aceeaşi părere! Dă-i ascultare, aşadar, şi fă trecerea lin, susţine Anne Tardy în "Gata cu insomniile! Ghid practic pentru un somn sănătos".Procedează precum pisicile: întinde-te îndelung, pentru a-i reda corpului tonusul şi supleţea. Dacă e cazul, trezeşte-te cu 5 minute mai devreme, ca să ai timp să te repui în mişcare. Evită pe cît posibil trezirea brutală, care riscă să "rupă" o fază de somn importantă. Zgomotele de fond din locuinţă incită la o deşteptare firească.Ca să fii într-o formă excelentă, ideal ar fi să te trezeşti fără a recurge la un mijloc extern (ceas deşteptător, radio etc.). Trebuie să îţi cunoşti propriile nevoi legate de somn. În acest scop, poţi face nişte experienţe în vacanţă: mergi la culcare atunci cînd simţi nevoia să dormi şi vezi la ce oră te trezeşti de bunăvoie. Vei constata că, în majoritatea dimineţilor, te vei deştepta devreme, pe la ora 5 sau 6, avînd senzaţia că eşti odihnit şi că nu mai ai nevoie de somn.Dacă te culci la loc şi te trezeşti o oră mai tîrziu, din cauza unui factor exterior (gălăgie, căldură etc.), te vei simţi obosit, ca şi cum ai fi dormit prost toată noaptea.Explicaţia e simplă. În primul caz, te-ai trezit la încheierea unui ciclu de somn paradoxal, lucru normal, întrucît el precedă trezirea spontană. În cel de-al doilea caz, eşti trezit în timpul unui ciclu de somn lent.Ideal este ca, pentru a putea deschide ochii, să aştepţi următoarea fază de somn paradoxal: în exemplul dat, dacă eşti în plină formă la ora 5, trebuie să aştepţi ora 6.30 sau 7 pentru a te redescoperi în acea "formă". În fine, odată ce ai pus piciorul jos din pat, marchează clipa trezirii cu activităţi special menite acesteia: un duş, apoi cîteva exerciţii fizice, şi foloseşte o sursă puternică de iluminat (halogen).Iată un lucru care ni s-a confirmat tuturor la un moment dat: dacă avem un avion de prins sau un examen de dat, ne trezim înainte să sune ceasul! E de ajuns să dăm ordinul de trezire cu cîteva minute înainte să se audă soneria. Această sugestie sau programare se face seara, înainte de culcare.Fructele înlătură obosealaDacă te simţi obosit la început de zi, bea un pahar mare cu suc de citrice sau de kiwi, iar oboseala se va risipi mai uşor.Urmează un sfat budist – începe-ţi ziua prin crearea unui univers mental pozitiv. La fel şi seara. Totul se trage de aici: de la deschiderea zilei precum o petală care întîmpină lumina soarelui şi de la închiderea ei ca o floare roşie de hibiscus care se strînge pentru noapte...Prin urmare, cu ochii abia mijiţi, străduieşte-te să-ţi repeţi că totul este bun şi frumos, că viaţa nu-ţi rezervă necazuri. Şi zîmbeşte. Să deschidem ochii şi să spunem "mulţumesc"! După zîmbet, după recunoştinţă, va veni bucuria. Ziua începe sub bun augur. La fel încearcă să procedezi şi înainte să te culci.Cînd te trezeşti în zori, expune-te, dacă este posibil, pentru o jumătate de oră luminii soarelui, mergînd de pildă la serviciu pe jos: chiar şi dacă e mohorît afară, lumina zilei este mai intensă decît lumina artificială. O astfel de expunere stabilizează ritmul somn-veghe şi are un efect benefic asupra stării sufleteşti.