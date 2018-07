Ruslan Codreanu, despre legalitatea aflării sale în funcția de primar

Ruslan Codreanu a spus că a gresit acordînd mai puțină atenție comunicării și PR-ului, punînd în prim-plan problemele municipalității, relatează Noi.md.

El a făcut acest lucru astăzi, în cadrul ședinței serviciilor Primăriei. Potrivit lui Codreanu, el nu aspiră la funcția de primar general al capitalei, exercitînd doar interimatul.

„Săptămîna trecută, am fost martori la un val de emoții și speculații. Am greșit la capitolul comunicare atunci cînd nu am făcut informația publică privind faptul că mi-am asumat responsabilitatea de interimat. Nu tind să fiu primar general al municipiului Chișinău și nu stau în biroul primarului general. Cum nu aveam mașină de serviciu, așa și nu o am”, a spus Codreanu.

Reamintim că săptămîna trecută mai mulți consilieri i-au cerut lui Ruslan Codreanu să explice în baza cărei hotărîri el s-a autoproclamat primar general interimar.