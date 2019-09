După 9 ani, autorul crimei de la Durlești și Ialoveni așa și nu a fost prins

Au trecut nouă ani de cînd doi tineri au fost găsiți împușcați, lîngă mașină, pe traseul Leușeni-Ialoveni-Chișinău, iar cadavrele altor doi tineri au fost descoperite într-un automobil, în apropiere de Mănăstirea Sf. Andrei din Durleşti.

Deși procurorii spun că lucrează zilnic la acest dosar, autorul asasinatelor nu a fost încă identificat, transmite zdg.md. Pe lîngă cele două crime de la Durlești și Ialoveni, un grup de polițiști și procurorii anchetează și ipoteza că autorul asasinatelor ar fi fost implicat și în alte șase infracțiuni, produse în perioada 2007-2011.Denis Rotaru lucrează pe dosarul crimelor de la Durlești și Ialoveni din anul 2011„Dosarul acesta este la mine în procedură din 2001. S-au întreprins mai multe acțiuni procesuale. Ele nu s-au oprit în niciun moment. Aceste acțiuni procesuale nu au condus spre identificarea făptuitorului, însă ne-au permis să verificăm anumite versiuni. Am lucrat asupra cîtorva versiuni care nu s-au confirmat, dar se lucrează”, declară Denis Rotaru, procuror pe caz, actual șef interimar la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.În septembrie 2010, pe traseul Ialoveni-Chișinău, a fost depistat un automobil cu două cadavre. Era vorba de un tînăr de 31 de ani și o tînără de 18 ani, găsiți împușcați lîngă mașină. Ulterior, la un an distanță de la această crimă, opinia publică era șocată de un nou dublu asasinat, care avusese loc în aprilie 2011. Atunci oamenii legii au descoperit două cadavre într-un automobil, în apropiere de Mănăstirea Sf. Andrei din Durleşti. Şoferul maşinii, un băiat de 19 ani, elev în clasa a 12-a, fusese împuşcat de două ori, corpul său fiind găsit în portbagajul automobilului. Prietena tînărului, de 15 ani, dezbrăcată pînă la jumătate, a fost împuşcată în ceafă.Potrivit procurorilor, cele două crime, dar și altele șase, cu scenarii similare, ar fi fost săvîrșite de același autor, pe un perimetru de cîțiva kilometri, în toate fiind folosită aceeași armă de vînătoare cu țeava lisă.Denis Rotaru declară că, din 2011, infracțiuni similare nu au mai fost comise: „În R. Moldova, din 2011, infracțiuni de acest gen nu au mai fost săvîrșite, însă noi monitorizăm ce se întîmplă și în străinătate, dar nu am depistat careva tangențe. Suntem de părerea că cele opt crime au fost săvîrșite de aceeași persoană, așa că toate cazurile sînt conexate în continuare”.Totodată, procurorul ne-a asigurat că pe acest caz se lucrează practic zilnic, iar investigația durează pentru că e un caz complex, voluminos, pe marginea căruia sînt întreprinse mai multe acțiuni.„Acum, pe cazul dat, dacă nu greșesc, sînt detașați șapte ofițeri de investigație. Totodată, acționează un grup de urmărire penală compus din procurori și ofițeri de urmărire penală, care la nivel de necesitate, efectuează și alte acțiuni de urmărire penală”, precizează procurorul.Investigația durează și pentru că deocamdată nu ar fi fost identificat un motiv determinat pentru comiterea crimelor.„Fiecare infracțiune este mînată de un scop și un motiv. Atunci cînd îl cunoști, este clar unde să cauți și cum să îl găsești. Aici este o infracțiune cu un motiv nedeterminat. Am făcut sute de acțiuni și analize. Au fost multe versiuni care sînt verificate și se mai verifică, dar nu e simplu”, menționează șeful interimar la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.Denis Rotaru mai afirmă că nu ne poate comunica detalii despre aceste versiuni, pe motiv că acestea nu pot fi făcute încă publice.De-a lungul timpului, după producerea crimelor, în vizorul organelor de drept au ajuns mai multe nume, despre care s-a crezut că au tangenţă cu episoadele de la Durleşti şi Ialoveni. Niciuna dintre versiuni nu a fost confirmată însă ca fiind finală.