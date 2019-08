Cît cheltuie părinții din Moldova ca să își pregătească copiii pentru școală (VIDEO)

Începe marea luptă pentru echiparea copiilor, în preajma noului an de studiu. Motiv de bucurie pentru vînzătorii de rechizite și haine școlare, care deja și-au suplinit stocurile.

Unii părinții au venit cu liste lungi de cumpărături și spun că nu se uită la prețuri. Pentru a le cumpăra pe toate au nevoie chiar și de cinci mii de lei.„Of, în lista noastră și foi colorate, penar, ascuțitoare. Ne-au dat în clasa întîi o listă imensă. Deja am plătit 500 de lei. Plus haine, plus rucsacul, undeva 2000-2500 de lei”.„Nu știu cît sînt dispusă să cheltuiesc, dar cît va trebui atît și voi cheltui. Prețurile sînt un pic mai mari decît în anul precedent”.„Noi eram pregătiți că prețurile vor fi mari, dar vrem să-i cumpărăm copilului un rucsac calitativ și nu vom economisi pe aceasta. El este frumos și comod.„Să vă spun sincer, am pus undeva 4000-5000 de lei. Împreună cu haine? Da, împreună cu uniformă”.„Alții însă nu sînt gata să se despartă de așa sume mari de bani. Așa că vor cumpăra strictul necesar”.„Mai mult o să ne coste geanta și pantofii, așa pînă la o mie de lei. Mai mult nu, pentru că nu prea dispunem de bani”.Tîrgul școlar de la „Moldexpo” se va desfășura pînă pe 1 septembrie.