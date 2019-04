Cînd unul are șansa să supraviețuiască și celălalt – să salveze (FOTO, VIDEO)

Igor Bucur, este un tînăr obișnuit de 20 de ani, muzician și programator. În februarie 2019 s-a îmbolnăvit, simțea slăbiciune și avea febră.

Pe 2 martie, se afla acasă, cînd și-a pierdut conștiința, iar deja pe 7 martie, Igor a fost diagnosticat cu leucemie acută Igor este singurul fiu al cuplului Serghei Bucur și Elina Yavorskaya, un copil tîrziu al legendelor rock-ului moldovenesc din anii '90.Serghei și Elya – liderii trupei legendare O'CHAD.Orchestra post-exotică a dansului venit de peste hotare, cu o schimbare preventivă a nivelului de încredere după principiile O'CHAD (acesta era numele complet al trupei) a fost un fenomen muzical unic al anilor '90, experimental și foarte neobișnuit datorită unui număr mare de flaute și a altor invenții acustice și a versurilor puternice.O'CHAD a fost un fenomen senzațional pentru Moldova din acel timp, acum s-ar spune: cu o imagine unică, branding la modă, o legendă frumoasă și un produs muzical de foarte înaltă calitate.Black Elephant blues – piesa O'CHAD, care a devenit în cele din urmă numele legendarului clubului rock din Chișinău

S-a întîmplat așa că cuvîntul "legendar" însoțește multe lucruri create de Bucur.Vă amintiți imaginea " Zdob Și Zdub " la Eurovision cu o cusma triunghiulară uriașă? Autorul este Serghei Bucur. Talentul de pictor al lui Serghei nu este mai mic decît talentul de muzician.Ultimul concert al trupei O'CHAD, care a avut loc la Chișinău pe 25 martie 2012, a fost un concert de caritate în sprijinul cîntăreței Inna Bondari, care se zbătea între viață și moarte. Inna a supraviețuit și și-a revenit. Astăzi, de ajutor are nevoie Bucur.În Israel, Igor a fost diagnosticat cu leucemie acută bifenotipică. Aceasta este o formă extrem de rară de leucemie, care combină leucemiе limfoblastică și mieloblastică.Tratamentul va dura cel puțin un an și jumătate.Este foarte dificil, dar NU este o sentință. Boala este tratabilă.Acum Igor se află în spitalul Hadassah Ein Kerem din Ierusalim. Primele trei proceduri de chimioterapie îl așteaptă în Israel, iar tratamentul ulterior se va desfășura la Chișinău. În timpul tratamentului în Republica Moldova, dr. Horal de la Hadassa este gata să-l supravegheze complet pe Igor de la distanță pînă la vindecarea completă.Familia are nevoie de ajutor, și cel mai simplu mod de a face acest lucru este prin intermediul platformeiprin transfer de pe orice card bancar, folosind paypal sau chiar SMS (numai Moldcell și Unite).Puteți să ajutați și în alt mod, accesați facebook.com/savelifebukur pentru a afla mai multe. Urmăriți viața lui Igor pe Instagram