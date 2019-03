Care este traficul mediu lunar de Internet prin intermediul smartfone-urilor?

În Moldova, deținătorii de smartfone-uri utilizează din ce în ce mai mult Internetul mobil și internet-traficul generat de ei este în continuă creștere, transmite Noi.md.

După cum a anunțat Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), în particular, conform datelor furnizate autorității de reglementare de către cei trei furnizori de rețele și servicii de comunicații mobile (Orange Moldova, Moldcell și Moldtelecom-Unite), traficul generat de utilizatorii de telefonie mobilă prin intermediul smartfone-urilor a crescut în 2018 față de 2017 cu 59,2% - până la 35 milioane 631,1 mii GB.În același timp, traficul generat de cei care au utilizat accesul la Internet a sporit în 2018, în comaprație cu 2017, cu 12,2% și a totalizat 49 mil. 50 mii GB.Potrivit datelor ANRCETI, în 2018, un utilizator care a accesat Internetul mobil de pe telefon a generat în medie un trafic lunar de 1,6 GB, iar un utilizator care a folosit accesul dedicat la Internet – un trafic lunar de 12,9 GB.Conform ANRCETI, urmare a creșterii numărului de utilizatori și a traficului generat de aceștia volumul total al vânzărilor de servicii de acces la Internet mobil în bandă largă a sporit, față de anul 2017, cu 16,5% și a însumat peste 1 mld. 58,5 mii lei.Venitul mediu lunar (ARPU) per utilizator de Internet mobil în bandă largă, prin smartphone-uri a sporit cu 15,3% și a alcătuit 34 lei, iar ARPU per utilizator de Internet mobil prin acces dedicat a crescut cu 0,1% și a însumat 78,4 lei.La finalul anului 2018, cei trei furnizori de servicii de acces la Internet mobil în bandă largă deţineau, în funcţie de veniturile provenite din vânzarea acestor servicii, următoarele cote de piaţă: Orange Moldova – 62,7, Moldcell – 27,7 şi Moldtelecom – 9,6%.