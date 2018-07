Ilan Șor îi amenință pe Năstase și Sandu cu curaua (VIDEO)

Controversatul om de afaceri, Ilan Șor și-a scos curaua dăruită de soție și i-a amenințat cu ea pe liderul PAS, Maia Sandu și PPDA Andrei Năstase.

Clipul video în care Șor apare iritat, a fost publicat pe youtube și a stîrnit un val de comentarii.

În imagini, controversatul om de afaceri, susține că va ajunge foarte curînd în parlament și îi va pune pe toți la locul lor, inclusiv pe ”jurnaliștii plătițicare scriu lucruri false despre oamenii care au ieșit să îl susțină la protestele de vineri din fața sediului PAS” .

Olga Goncearova, fosta directoare a Biroului Relaţii Interetnice a comentat clipul video în care primarul de Orhei vine cu o serie de amenințări, menționînd că dorința acestuia de a fi ca Troțki și Dzerjinski poate fi înțeleasă, însă Ilan nu atinge acel nivel din mai multe motive.

”Fără a fi о susținătoare a lui Năstase, o pot spune cu certitudine: ieșirea oligarhului din Orhei nu i-a adus un plus în CV-ul său politic. Mai mult, limbajul folosit de el indică lipsa de educație. Afacerile sale în parcul central și "tăierea" averii publice împreună cu șeful sindicatelor, Șor a făcut-o fără isterie. Spectacolul a fost un succes: a devenit evident că alegerile sînt aproape, iar Shor se ocupă de curățarea teritoriul electoral. În plus, cu orice preț are nevoie de a intra în Parlament, statutul de deputat este singura lui salvare de închisoare. Toată lumea înțelege asta. Dar nu trebuie să vorbescă așa”, a scris Goncearova într-o postare pe facebook.

La cele publicate de fosta directoare a Biroului Relaţii Interetnice, a reacționat și jurnalista Elena Pahomova, menționînd că Ilan Shor are deja electoratul său devotat care vorbește doar din numele unor bătrînele dar nu a tuturor vorbitorilor de limbă rusă.

” El are deja propriul electorat stabil. Ne putem aștepta însă că el va începe să vorbească nu din numele bătrînelelor fără principii, ci din partea tuturor vorbitorilor de limbă rusă. Nișa aceasta în parlament este liberă”, a scris Pahomova în comentariu.

Reamintim că vineri, susținătorii controversatului om de afaceri Ilan Șor au pichetat sediul PAS.