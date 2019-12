Deputații cu planuri mari de sărbători. Unde vor întîlni anul nou (VIDEO)

Deputații noștri în mare parte preferă să stea acasă de sărbători. Unii din ei își vor petrece Revelionul și Crăciunul cu familia, iar alții vor pleca în străinătate.

Marina Tauber, deputată din Partidul Șor: „Nu știu, sincer vă spun. Pot să vă spun după sărbători. La moment nu am planificat să cheltui nimic. Eu nu am planificat vacanță”.Alexandru Jizdan, deputat din Partidul Democrat: „Probabil o să plec la munte, nu cunosc unde, dar reieșind din posibilitățile familiile noastre, o să avem vacanțe scurte și nu atît de departe. Nu am planificat bugete. Ați văzut, concurența între companiile de turism totuși există și în această perioadă sînt reduceri semnificative”.Valentina Buliga, deputată din Partidul Democrat: „Nu plec nicăieri deocamdată. E frumos să fii și acasă, cu părinții, cu soțul, cu prietenii. Din păcate, fiica mea nu este în țară, e la studii și nu va putea veni, pentru că e departe. Dar noi o să ne bucurăm de intimitatea familiei și de casă și de frumusețea sărbătorilor, ca și de mesajul lor”.Octavian Țîcu, deputat independent: „Eu la părinți plec întotdeauna. De toate sărbătorile mari, Anul Nou, Crăciunul, zilele de naștere, Paștele, eu sînt la părinții mei, la Costiuleni”.Nicolae Ciubuc, deputat din Partidul Democrat: „În sînul familiei. Tradiții, ca în orice familie, sărbătorile de iarnă sînt frumoase. Vom sărbători pe data de 25 decembrie Crăciunul, după care vom sărbători Eevelionul, vom fi în țară în sînul familiei”.Bogdan Țîrdea, deputat din PSRM: „Sărbătorim în sînul familiei, ca la toți. Noi ne-am occidentalizat, respectiv sărbătorim de două ori pe an Crăciunul. Și a doua, sărbătorim în sînul familiei, cu socrii, soacra, străbunica și toți acei care sîntem”.Lilian Carp, deputat din Blocul ACUM: „Plec la socri. Deja de 5 ani de cînd sînt în Parlament spun că plecăm la socri, unde vom aștepta colindătorii”.Alexandru Slusari, deputat din Blocul ACUM: „Nu am nevoie de niciun cadou. Eu sînt om de 45 de ani, nu cred în Moș Crăciun. Cadouri să primească mai mult copiii. Pentru mine cel mai bun cadou e o carte”.

Amintim că Parlamentul s-a convocat pe 20 decembrie în ultima ședință plenară a sesiunii de toamnă 2019.În această perioadă, au fost adoptate 159 acte legislative, dintre care 73 de legi și 100 de hotărîri, iar conform datelor preliminare, 81 de proiecte de acte legislative au fost aprobate în prima lectură. Autori ai circa 70 la sută din toate actele legislative înregistrate în Parlamentul Republicii Moldova sînt deputații.