Un nou incendiu la Kemerovo

Reprezentanța Hyundai din centrul orașului Kemerovo din Rusia a luat foc astăzi. Imaginile au ajuns rapid pe internet.

Din înregistrarea video se vede cum clădirea este cuprinsă de flăcări, iar mai multe mașini ale pompierilor au intervenit la fața locului.Afectat este acoperișul și etajul superior al clădirii. Deasupra edificiului s-a ridicat un nor gros de fum. Deocamdată nu se cunoaște dacă există victime, notează sursa citată, transmite Agora Incidentul are loc la un an după ce un incendiu devastator a luat viața a cîtorva persoane într-un mall din același oraș.Incendiul, care a avut o rezonanță majoră în Rusia, a făcut 64 de victime, conform datelor oficiale, ducînd la proteste și demisia guvernatorului regiunii.