Curtea din Ecuador i-a retras cetățenia lui Julian Assange

Justiția ecuadoriană a recunoscut săptămîna trecută drept nevalidă cetățenia acestei țări acordată fondatorului site-ului WikiLeaks, Julian Assange, iar pe avocații activistului i-a anunțat oficial despre acest lucru luni, a declarat pentru RIA Novosti avocatul său, Carlos Poveda.

"Judecătorii Curții administrative au fost de acord cu argumentele Ministerului Afacerilor Externe și au declarat nevalidă scrisoarea de naturalizare emisă lui Julian Assange. Notificarea a ajuns la noi astăzi (luni-n.r.)", a spus Poveda.

Assange a primit scrisoarea de naturalizare din partea guvernului Ecuadorului în decembrie 2017, ascunzîndu-se în ambasada acestei țări la Londra. La 10 aprilie 2019, în ajunul extrădării sale poliției britanice, Ministerul Afacerilor Externe a publicat un document care recunoaște scrisoarea privind naturalizarea lui Assange drept "act administrativ dăunător".

Decizia instanței Administrative privind litigiul de privare lui Assange de cetățenie s-a bazat pe un raport al Oficiului controlorului național, în care se vorbește despre încălcări procedurale și nerespectarea criteriilor de acordare a cetățeniei.

Potrivit avocatului, acestea sînt doar ipoteze, iar Oficiul controlorului financiar a acționat cu interese politice evidente - urmărirea penală nu a putut fi confirmată de niciuna dintre presupusele încălcări și nu a furnizat dovezi. Poveda a remarcat, de asemenea, încălcări în timpul procesului care au îngreunat acțiunea apărării.

"De la prima audiere am declarat că Julian a fost învinuit nu conform legii, documentele trebuie să fie traduse, pentru că el vorbește în limba engleză... Eu însumi am aflat despre proces cînd am intrat pe site-ul instanței", a spus Poveda.