Care alt minister de profil se propune a fi divizat, potrivit experţilor?

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Moldovei trebuie reorganizat prin divizarea acestuia în două ministere de profil: Ministerul Agriculturii și Ministerul Dezvoltării Regionale și Mediului.

Această opinie a fost exprimată de fostul viceprim-ministru, fostul ministru al Economiei Moldovei, în prezent expert independent Alexandru Muravschi, transmite Noi.md.El a menționat că este convins de corectitudinea propunerii sale după ce a urmărit o discuție publică a planului de lucru al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.Prezentîndu-şi argumente în favoarea reorganizării acestui minister prin împărţirea sa în două instituţii: Ministerul Agriculturii și Ministerul Dezvoltării Regionale și Mediului, Alexandru Muravschi a subliniat că unificarea agriculturii și a mediului sub un acoperiș va duce inevitabil la o retragere a problemelor de mediu pe planul secund, ba chiar pe planul trei.El a atras atenția asupra faptului că agricultura are ca scop exploatarea maximă a resurselor naturale, în primul rînd a pămîntului și apei, pentru a obține cantitatea maximă de producție. Acest lucru creează inevitabil un risc de degradare a acestor resurse: eroziunea solului, poluarea apelor subterane și a surselor de apă deschise ca urmare a utilizării masive a îngrășămintelor minerale și a produselor de protecție a plantelor, epuizarea surselor de apă ca urmare a utilizării necontrolate a resurselor lor pentru irigare etc. Preîntîmpinarea acestor devieri este posibilă doar prin punerea în aplicare la timp a măsurilor de mediu, inclusiv, printre altele, introducerea restricțiilor forţate la utilizarea resurselor naturale, inclusiv retragerea lor temporară din circulația agricolă.„Cu toate acestea, să ne dăm nouă înşine răspuns la întrebarea: în funcție de ce criterii vor evalua politicienii și populația activitatea ministrului: 1): în funcție de cantitatea de producţie obţinută, de volumul exporturilor lor, de prețurile de piață, de nivelul veniturilor fermierilor și salariaților, de politica de subvenționare a producției agricole sau 2) în funcţie de suprafaţa terenurilor împădurite, de gradul de poluare a surselor de apă, de calitatea aerului și alți indicatori similari? Cred că toată lumea va fi de acord că este primul grup de criterii care-l va suprima pe al doilea. Desigur, acțiunile ministrului vor avea ca scop îmbunătățirea acestor indicatori particulari. În plus, atenția unui lobby puternic agricol va fi îndreptată către aceștia. Acest lucru poate fi exclus numai dacă există o structură egală după statutul său public, adică un minister separat care pregătește și prezintă Guvernului spre examinare proiecte de legi și decizii, adesea în conflict cu acțiunile Ministerului Agriculturii”, a scris fostul viceprim-ministru, fostul ministru al Economiei din Moldova.Potrivit acestuia, în același timp, problemele de mediu sînt complet coordonate cu problemele de dezvoltare regională, dacă dorim să asigurăm o dezvoltare economică și socială echilibrată durabilă a regiunilor, asigurînd locuitorilor săi un trai într-un mediu natural confortabil și prietenos.„Combinarea dezvoltării regionale cu mediul într-un singur minister este, de asemenea, facilitată de faptul că proiectele din aceste domenii sînt finanțate din fonduri cu scopuri foarte asemănătoare. Trebuie doar de lucrat puţin la unificarea procedurilor. În plus, timp de zece ani, în teritorii funcţionează agenții de dezvoltare regională. Acestea urmează a fi transformate în agenții de dezvoltare regională și de mediu și vom obține instituții publice puternice în teritorii, capabile să urmărească o politică coordonată de dezvoltare regională integrată, bazată, lucrul cel mai important, pe principiile reale ale descentralizării. Și ca o cireașă de pe tort, este necesar să transferăm acestui minister competenţele ce ţin de problemele de planificare teritorială și urbanism, care sînt acum sub jurisdicția Ministerului Economiei și Infrastructurii, în timp ce, în esență, sînt o parte integrantă a politicii de dezvoltare regională", a subliniat Alexandru Muravschi.„În ceea ce privește Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, doamna prim-ministru Maia Sandu, în cadrul ceremoniei de prezentare a noului ministru, a vorbit despre necesitatea divizării acestei instituţii. Sînt complet de acord cu propunerea domniei sale. Dar pînă acum nu s-a făcut nimic în această direcție. Veţi spune că aceasta este, pînă la urmă, o lichidare aproape completă a reformei guvernamentale efectuată de fostul cabinet. Da. Și trebuie să recunosc că această reformă a fost concepută și realizată într-o manieră extrem de nereuşită. Acum, este în desfăşurare procesul de finalizare a proiectului de buget pentru 2020. Este timpul cel mai potrivit pentru transformările de care am vorbit. În caz contrar, anul se va pierde”, a declarat fostul prim-ministru, fostul ministru al economiei Moldovei.