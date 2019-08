Opinie: Este necesară revizuirea structurii Guvernului și remanieri de personal

Structura Guvernului moldovenesc trebuie urgent revizuită, deoarece este ineficientă, iar ministerele reprezintă nişte conglomerate complexe din diferite structuri, adesea pur și simplu conflictuale. În plus, sînt necesare și schimbări de personal.

Această opinie a fost exprimată de fostul viceprim-ministru, fostul ministru al Economiei Moldovei, actualmente expert independent Alexandru Muravschi, transmite Noi.md.În postarea sa dintr-o reţea de socializare el a scris că după ce a urmărit programul „Cutia Neagră”, cu participarea mai multor miniștri, s-a convins din nou de corectitudinea părerilor sale despre necesitatea reorganizării Guvernului.„Structura sa actuală nu este eficientă; ministerele sînt conglomerate complexe de diferite structuri, adesea pur și simplu conflictuale. Și după ce am urmărit o serie de programe, cred că ar fi necesar să se efectueze schimbări de personal”, a menţionat Alexandru Muravschi.În opinia sa, în primul rînd, Ministerul Economiei și Infrastructurii ar trebui împărțit de urgență în două ministere: Ministerul Economiei și Ministerul Industriei și Infrastructurii. În acest caz, infrastructura ar trebui să combine energia, transportul, construcția, telecomunicațiile. Și apoi ar urma remanieri de personal.Potrivit fostului viceprim-ministru, fostul ministru al Economiei Moldovei, Natalia Gavriliţă ar fi arătat excelent ca ministru al Economiei, deoarece are o experiență bună în planificarea strategică, dezvoltarea conceptelor, programelor, ea cunoaște și înțelege bine mecanismul de reglementare. Iar în locul ei pentru Ministerul Finanțelor trebuie de găsit un bun specialist în domeniul finanțelor și bugetului, mai puțin interesat de problemele politicii conceptuale și mai mult un contabil-executor strict al politicii de stat în domeniul finanțelor.În ceea ce privește actualul ministru al Economiei, Vadim Brînzan, atunci, potrivit lui Alexandru Muravschi, locul său este cel de ministru al Industriei și Infrastructurii.„Este un om cu o mentalitate mai practică, are o experiență vastă în investiții. Sper că discursurile sale frumoase în această direcție vor duce în curînd la fapte și rezultate concrete. Dar nu cred că va putea transforma ministerul existent într-un centru de planificare conceptuală strategică. Trebuie să fie readus la viaţă rolul Ministerului Economiei, ridicîndu-l la nivelul Comitetului de Stat al Planificării din vremurile sovietice. Vremurile sînt diferite, planificarea centralizată de comandă a dispărut. Dar a fost înlocuită cu metode de previziune și planificare strategică, reglementarea de stat a proceselor de piață, inclusiv procesele de stabilire a prețurilor etc. etc. Premierul Maia Sandu a spus că așteaptă sfaturi, sugestii, dar nu pe facebook, dar deocamdată mă voi limita la această formă de comunicare. În orice caz, indiferent dacă anume această propunere a mea va fi acceptată sau nu, practic orice specialist înţelege că structura guvernamentală actuală trebuie revizuită de urgență și se impun eforturi serioase pentru a forma organe de rang secund care sînt, de asemenea, departe de a fi perfecte”, a declarat fostul viceprim-ministru, fostil ministru al Economiei din Moldova.