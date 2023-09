Urme de dinozaur cu o vechime de 113 milioane de ani, scoase la iveală de seceta din Texas

O secetă intensă a condus din nou la descoperirea unor urme de dinozauri într-o albie uscată a unui rîu din statul american Texas, relatează joi DPA/TCA.

Mai multe urme, aparţinînd a două specii diferite de dinozauri - care au trăit cu 113 milioane de ani în urmă - au fost descoperite recent în Parcul Naţional Dinosaur Valley din Glen Rose, la aproximativ 128 de kilometri sud-vest de Dallas, notează Noi.md cu referire la agerpres.



Deşi parcul este cunoscut pentru urmele de dinozauri, cele identificate recent au fost acoperite cu apă şi sedimente din rîul Paluxy şi nu au fost vizibile pînă acum.



Cercetătorii voluntari au identificat pînă în prezent circa 75 de noi urme de dinozaur în albia uscată a rîului, a declarat responsabilul parcului, Jeff Davis. "A fost încă un an foarte călduros, foarte arid, aşa că cercetătorii noştri încearcă să profite de secetă", a povestit el. "Nu este un lucru normal pentru noi. În mod obişnuit, toate acestea ar fi sub apă", a adăugat Davis.



Acesta este al doilea an consecutiv în care seceta a scos la suprafaţă noi urme de dinozaur în acest parc naţional. Comitatul Somervell, unde este situat parcul, se confruntă cu o secetă gravă, potrivit serviciului de monitorizare US Drought Monitor. Anul trecut, comitatul a cunoscut o secetă excepţională, în categoria cea mai severă.



Urmele de dinozaur nu sînt singurele descoperiri realizate ca urmare a secetei din această vară. Luna aceasta, o persoană aflată pe un skijet a dat peste unele epave din Primul Război Mondial, aflate pe fundul rîului Neches din regiunea East Texas.



Înregistrări video postate de parcul naţional pe reţelele sociale prezintă voluntari care îndepărtează nămolul uscat şi murdăria scoţînd la iveală urmele de dinozaur.



Urmele cu trei degete au aparţinut probabil unui dinozaur Acrocanthosaurus, care semăna cu Tyrannosaurus rex. Prădătorul avea 4,5 metri înălţime şi cîntărea circa 6.350 de kilograme.



Alte urme au aparţinut probabil unui Sauroposeidon cu gît lung, considerat "dinozaurul oficial" din Texas.



Descoperirea urmelor îi ajută pe cercetători să afle mai multe despre viaţa de zi cu zi a dinozaurilor, cum ar fi modul în care se deplasau şi interacţionau. Spre exemplu, urmele au dezvăluit detalii despre postura dinozaurilor, viteza cu care mergeau şi dacă trăiau în turmă.



Potrivit lui Davis, urmele vor fi reîngropate şi umplute cu sedimente după ploi, ceea ce va preveni erodarea lor.



Înainte ca aceasta să se întîmple, cercetătorii vor cartografia urmele, le vor fotografia, le vor măsura şi vor realiza modele după ele.



"Ele nu vor fi aici pentru totdeauna", a precizat Davis. "Facem tot ceea ce putem pentru a păstra aceste fragmente de istorie", a adăugat el.