Proprietăţile nemaiauzite ale zămosului

Datorită conţinutului mare de apă, zămosul este un bun detoxifiant, avînd proprietăţi diuretice şi revigorante.

De asemenea, stimulează digestia şi apetitul. Prin acţiunea diuretică, laxativă şi detoxifiantă, este recomandat în caz de anemie, constipaţie, gută, reumatism, calculi renali, probleme ale vezicii urinare şi boli de piele, cum ar fi acneea şi eczemele.Zămosul este una dintre cele cîteva vegetale bogate deopotrivă în vitamina C şi betacaroten ( precursor al vitaminei A). Conţinutul în vitamina C este chiar mai mare decît al mărului, al perei sau al caisei.Antioxidant. zămosul conţine diverşi nutrienţi care combat oxidarea prematură a ţesuturilor, de pildă caroteonoide şi compuşi fenolici (taninuri, flavonoide).Sursă de vitamina B9 (acid folic). Folaţii facilitează sinteza la nivel cellular a AND-ului, a anumitor aminoacizi sau mesageri chimici utilizaţi de sistemul nervos. Acidul folic protejează împotriva anumitor cancere, a bolilor cardiovasculare, a maladiei Alzheimer şi a anumitor tipuri de depresie.Detoxifiant. Bogat în apă, 95%, şi în potasiu, favorizează eliminarea toxinelor. Potasiul contribuie la scăderea tensiunii arteriale, a nivelului de colesterol şi fluidifică sîngele. Este, de asemenea, util în prevenirea calculilor. zămosul conţine şi brom.Bogat în fibre solubile. zămosul este bogat în fibre care absorb apa din sistemul digestive, mărind volumul scaunelor. Astfel, tranzitul intestinal este accelerat, reducînd caracterul nociv al fecalelor aflate în contact cu peretele colonului.Este săţios, slab caloric şi stimulează pofta de mîncare.Cu cît este mai greu, relativ la diametrul său, cu atît este mai bun. Prezenţa unei fisuri în apropierea codiţei este semn de maturizare optimă. Trebuie să aibă un parfum plăcut, dar nu foarte puternic.Pentru a profita diin plin de nutrienţii săi, zămosul trebuie mîncat singur şi, de preferinţă, cu puţin timp înainte de masă. Alegeţi un pepene bine copt, pentru un aport maxim de elemente nutritive. Puteţi să îl mîncaţi cu puţină sare şi un dram de piper; astfel va fi mai bine digerat.Odată tăiat, zămosul îşi pierde rapid unele dintre vitamine (C şi B9 îndeosebi). Partea rămasă trebuie ţinută la rece, ferită de lumină.Fructul întreg poate fi păstrat la temperatura camerei, dacă nu este prea copt.