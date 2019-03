Lucruri pe care nu ar trebui să le faci înainte să mergi la culcare

Probabil și tu îți dorești acest lucru, însă toți ne lovim de aceeași problemă. Reușești să te culci mai devreme, dormi cele opt ore recomandate însă te trezești poate și mai obosită, nu-i așa?

Aici intervine o altă problemă, calitatea somnului. Astfel, chiar dacă teoretic dormi suficient, corpul tău nu se odihnește, iar de vină ai putea fi chiar tu, dacă ai acest obiceiuri greșite.Lucrezi înainte să te culciDe cîte ori nu ai stat pe laptop în pat, verificînd mail-ul? Evident, poate ai vrea ca seara, după ce ajungi acasă și te relaxezi să verifici anumite detalii, însă lucrul greșit este că o faci chiar înainte de a adormi. Încearcă să te așezi la birou cînd vine vorba despre munca ta. În felul acesta, îți vei ajuta creierul să nu mai asocieze patul cu stresul și munca și îl vei considera și tu un loc de odihnă.Bei prea multă apăHidratarea este importantă și chiar este recomandat să bei un pahar de apă înainte de culcare, însă dacă vei bea o cantitate prea mare, vei fi forțată să te trezești pentru a merge la toaletă. Asigură-te că bei suficientă apă în timpul zilei și nu chiar înainte să te culci.Bei alcool înainte de culcareUn mic pahar de vin poate fi de ajutor dacă vrei să adormi mai repede, însă va strica semnificativ calitatea somnului, deoarece, potrivit specialiștillor, reduce mișcarea rapidă a ochilor. REM (rapid eye movement) are loc la aproape 90 de minute după ce adormi și, cu cît durează mai puțin, cu atît te vei trezi mai puțin odihnită.Te uiți pe toate aplicațiileȘi tu pierzi timpul, înainte să te culci, pe Instagram, așa-i? Acesta este poate cel mai periculos lucru și asta deoarece lumina albă și albastră emisă de ecrane împiedică creierul să secrete melatonină, un hormon care îți pregătește corpul pentru somn. Așadar, uită de imaginile colorate și de filmulețete cu animale înainte să te culci și așteaptă dimineața pentru a afla noutățile.Consumi zahărCiocolată neagră (pentru că aceasta este considerată cea mai sănătoasă) are numeroase beneficii, însă conține și cafeină, așadar este mai bine să te ferești de ea înainte să te culci. Totodată, mai bine renunți la orice aliment care are o cantitate mare de zahăr, deoarece studiile au demonstrat că agită somnul, ceea ce înseamnă că nu te vei trezi odihnită.Mănînci picantDa, știm, mîncarea picantă este delicioasă, însă de multe ori poate provoca reflux gastric, senzația fiind și mai neplăcută dacă te întinzi după ce ai mîncat. Consumă tacos sau orice alte alimente picante vrei la prînz, iar seara alege preparate mai ușoare.