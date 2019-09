Mold-street: Dosar penal pe achiziţia celor 31 de autobuze pentru Chişinău

Pe procedura de achiziţie a 31 de autobuze de către Parcul Urban de Autobuze din municipiul Chişinău la un preț de peste 78 milioane lei (fără TVA) a fost iniţiată o cauză penală.

Ofiţerul de urmărire penală Roman Moscalu din cadrul Direcţiei generale urmărire penală a Inspectoratului General de Poliţie a confirmat acest fapt dar a refuzat să ofere detalii invocînd secretul anchetei, transmite Mold-street.com. Potrivit unor surse, în cadrul acestui dosar au fost deja audiate unele persoane implicate în procesul de licitaţie. Primăria a selectat un offshore Amintim că pe 8 februarie 2019, comisia de concurs pentru licitația de cumpărare a 31 de autobuze a selectat oferta Unipay Danismanlik Yazilim Teknolojileri Ltd din Ciprul de Nord, o regiune considerată zonă offshore Compania cîștigătoare a oferit cel mai mare preț – 78,08 milioane de lei (fără TVA) pentru 31 de autobuze.Cu TVA prețul este de peste 93 de milioane lei. Oferta companiei BMC Truck & Bus din Bucureşti, care a fost mai mică cu cîteva milioane lei, a fost descalificată.Ruslan Codreanu, fost primar general interimar şi membru al grupului de lucru, care a selectat compania Unipay Danismanlik Yazilim Teknolojileri Ltd, a declarat ulterior că nu știa mai multe detalii despre companie și că aceasta ar fi dintr-o zonă offshore.O investigație Mold-Street (https://www.mold-street.com/?go=news&n=8560)arată că firma are în calitate de fondator pe Kazim Erarslan (99%), care este asociat și la compania moldovenească Paynet Services SRL, ce deține licență de emitent de monedă electronică, dar și la alte afaceri. Administrația companiei BMC Truck & Bus, care a fost descalificată din licitația pentru autobuze, a contestat rezultatele acesteia la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, dar instituţia a respins cererea invocînd este o excepție de la Legea 131 privind achizițiile publice.Aceasta stipulează că prevederile acestei legi nu se aplică "contractelor de achiziții publice atribuite de autoritățile contractante care își desfășoară activitatea în sectorul energetic, al apei, al transporturilor și al serviciilor poștale și care se înscriu în cadrul acestor activități, acestea fiind reglementate de alte acte normative de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor în sectorul energetic, al apei, al transporturilor și al serviciilor poștale".Actualul ministru al Justiţiei Olesea Stamate, pe atunci președintele Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER), constata întro analiză pe pagina ager.md (http://ager.md/ro/pagini/autobuzele-scap%C4%83-basma-curat%C4%83-la-ansc) că Parcul Urban de Autobuze nu este o autoritate contractantă și "nu se supune Legii 131 atunci cînd achiziționează ceva, indiferent din banii publici, sau nu".Însă ținînd cont însă de faptul că banii necesari pentru achiziție au fost alocați din bugetul municipal, apoi aceasta cade totuși sub incidența legii. În același timp experta se întreba de ce Parcul Urban de Autobuze, "a invocat excepția tocmai în ședința de examinare a contestației, și nu atunci cînd i s-a cerut clarificarea pe marginea contestației depuse?".