Alaiba comentează vînzarea Bass Systems: Scot ultimele profituri din țară

În urma vînzării Bass Systems, deputatul Dumitru Alaiba a declarat că compania care cîștiga cele mai multe contracte cu statul pe timpul fostei guvernări, își scoate ultimul profit din țară.

Alaiba zice că instituțiile statului ar trebui totuși să acționeze în cadrul acestor vînzări, chiar dacă „își scot ultimii bani și o fac cu prea mare ușurință”, transmite Știri.md „Da, ei vînd tot și scot ultimele profituri din această țară. Sunt sigur că aveau planuri mai mărețe decît să vîndă și să fugă, mai aveau multe scheme în gînd, mai planificau să fure această țară încă minimum zece ani. Dar totuși, își scot ultimii bani și o fac cu prea mare ușurință.Doar îmi imaginez ce se întîmplă pe piața imobiliară și de terenuri, cum se vinde într-o veselie ce e construit din furat, sau cîte firme mai mici sînt transferate după exact această schemă.Partea bună - asta înseamnă că ei nu planifică să se mai întoarcă. Să fi planificat să se întoarcă, nu vindeau.Partea proastă - instituții ale statului, inclusiv cele pentru care ne-am dat votul, ar trebui să acționeze și nu prea o fac.Parcă am votat un SIS, un CNA, o procuratură. Liniște mortală. Nu doar poporului, ci și nouă, deputaților care ne-am dat votul pentru voi, o să ne crape curînd răbdarea. Nu voi, noi am mers trei luni în urmă, inclusiv la riscuri personale, pentru a da țării astea încă o șansă. Voi, probabil, „executați ordine”. Nu se întîmplă ceea ce trebuie să se întîmple.Noi am acces în parlament în baza votului oamenilor care reflecta anumite așteptări și speranțe. Noi am transmis aceste așteptări și speranțe mai departe. V-am încredințat vouă unele domenii și v-am atenționat că aveți extrem de puțin timp pentru a arăta că nu am greșit.Cam cît anume ar trebui să stăm cuminți și să așteptăm rezultate? Spuneți-ne voi ca să știm ce să spunem și oamenilor. Deja intrăm în toamnă.Deputații sînt cei care țin legătura cu oamenii. Deseori trebuie să ne justificăm pentru eșecurile altor instituții. Nu pentru asta există parlamentul. Nu pentru a produce scuze. Nu pentru a vă acoperi inacțiunea. Nu am de gînd să justific lucrurile ce nu mi se par corecte. O să vorbim în limba oamenilor, nu în limba birocraților ce pînă mai alaltăieri ne scriau scrisori de refuz la informația la care avem dreptul în calitate de deputați”, a declarat Alaiba pe o rețea de socializare.