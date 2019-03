WhatsApp se va bucura de o nouă funcție

WhatsApp va beneficia de o funcție nouă. E preluată direct din motorul de căutare Google Chrome și o să te ajute să nu fii înșelat de poze mincinoase distribuite de alții.

WhatsApp, așa cum e cazul și cu Facebook, are o problemă cu dezinformarea. Nu poate controla, și nici nu s-a chinuit prea tare, știrile false care sînt propagată prin această aplicație.Ce încearcă acum să facă e să adauge funcția prin care să cauți poze. Astfel, dacă ceva e prea ciudat ca să fie adevărat, poți căuta mai ușor.Odată cu versiunea 2.19.73, WhatsApp va primi funcția „Search image” sau, în romînă, „caută imagine” și o s-o caute automat pe Google. Deocamdată, nu-i cert cînd va fi introdusă funcția, dar e de așteptat ca pînă în vară s-o ai.Totul a început din India, după o serie de linșări din cauza unor zvonuri false care s-au răspîndit prin intermediul WhatsApp.Atunci, Facebook a decis să adauge în aplicație opțiunea ca un mesaj să nu poată fi trimis decît către cinci destinatari simultan. Asta a fost prima încercare mai serioasă de-a înfrîna distribuția mesajelor false.Totodată, a fost o problemă și în Brazilia, unde Jair Bolsonaro, candidatul de extremă dreapta, a fost acuzat că a beneficiat de o industrie nedemocratică și criminală de știri false în încercarea sa de a deveni următorul președinte al țării.El a cîștigat detașat alegerile, cu 57 milioane de voturi, ceea ce înseamnă cu 10 milioane mai mult decît contracandidatul său.Mai multe companii care îl sprijineau pe Jair Bolsonaro au cheltuit milioane de dolari pentru a răspîndi mesaje orientate împotriva adversarului său pe WhatsApp.Se presupune că au folosit liste de telefoane achiziționate ilegal, dar și chipuri de telefoane străine pentru a-și ține locația ascunsă.