Opinie: Părinții finanțează parțial sistemul de învățămînt, lucru ce trebuie luat în calcul Societate 19 august 2019, 18:50

Părinții finanțează parțial sistemul de învățămînt din Moldova, iar familiarizarea cu acesta a părinților copiilor ce urmează să meargă în cala I începe cu repararea pe cheltuială proprie a sălilor de clasă, cumpărarea de mobilă lipsă, înlocuirea mobilierului spart, cumpărarea de detergenți etc.

Despre aceasta a scris cunoscuta prezentatoare TV Elena Leviţkaia-Pahomova pe pagina sa de pe rețeaua de socializare, comentînd publicația despre mama unui băiat care urmează să meargă, în acest an, în clasa I, care s-a plîns de condițiile dezastruoase și periculoase din liceul sportiv din sectorul Ciocana, unde în clasă sînt tapete vechi, murdare și uneori zdrențuite, scaune rupte, o gaură în podea, geamuri sparte.

„Bun venit în sistemul de învățămînt din Moldova, părinți ai şcolarilor de clasa I! Acum veţi repara pe cheltuială proprie sălile de clasă, veţi cumpăra mobilă care lipsește, veţi schimba mobilierul deteriorat, veţi cumpăra detergenți, veţi plăti servitoarele pentru a face curăţenie în sala de clasă și, din cînd în cînd, veţi strînge bani pentru repararea scărilor comune și a sălii de festivităţi. Și, nu uitați de tipărirea constantă a materialelor suplimentare”, a scris Elena Leviţkaia-Pahomova.

Ea a menționat că nu are nicio pretenţie faţă de şcoli.

„Dar există un minister și un Guvern care ne dictează termeni și reguli. Datorită faptului că sîntem parteneri de facto, din moment ce finanțăm parțial sistemul de învățămînt, cerem să ne fie luată în calcul părerea. Vă rugăm să recunoaşteţi că vînătoarea voastră de „corupți” este legată indirect de facilitarea sorţii părinților. Sincer, nu am avut parte de colectări de „tributuri”. Deși, după cum spun colegii fiului meu, încearcă să ceri de la domniile voastre. Cu profesorii, avem dezbateri privitor la abordarea procesului educațional și nu despre mărimea mitei care le-ar fi oferită. Poate, am fost atît de norocoși noi, cei de la liceul Milescu-Spătaru. Cel mai mult ne-am „bucurat” în anul cînd, în perioada lui Chirtoacă, pentru şcoala noastră cu predare în limba rusă, au fost oferite pentru reparaţii tocmai două cutii de vopsea. Și atît”, a menţionat Elena Leviţkaia-Pahomova.