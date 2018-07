În pieţele din Chişinău au apărut primii harbuji autohtoni

Primii pepeni verzi şi galbeni autohtoni pot fi găsiţi deja în vînzare.

Fermierii au început recolatrea cu două săptămîni mai devreme faţă de anul trecut. Agricultorii susţin că primăvara răcoroasă le-a generat mai multe cheltuieli. Acest lucru însă nu a influienţat asupra preţului. La Piaţa Centrală din Capitală, un kilogram de pepene verde costă, în medie, cinci lei, iar pepenele galben se vinde cu opt lei kilogramul.

Ion Stepaniuc din satul Costești, raionul Ialoveni creşte pepeni verzi pe o suprafaţă de aproximativ un hectar. Bărbatul vinde producţia la Piaţa Angro din Capitală, iar preţul este, în medie, de 2,50 lei kilogramul.



"Cu două săptămîni mai devreme s-au copt din cauza căldurii. Mai mari cheltuielile şi roada e mai puţină decît anul trecut. Înainte de vînzare, mergem la laborator şi dăm analiza pentru nitraţi", a spus Ion Stepaniuc, agricultor.



În acest an, s-au copt mai devreme şi pepenii galbeni, care costă aproximativ opt lei kilogramul. Vladimir Buşmachiu din comuna Băcioi povesteşte că ploaia cu grindină i-a afectat jumătate din producţie.



"Ne-a lovit gheaţa şi mult stricat este, uitaţi-vă ce se face aici.Cheltuielile sînt mari, foarte mari. Doar îi crescut răsadul în seră, îi făcut focul. Undeva este cinci lei răsadul", a spus Vadim Buşmachiu, agricultor.





Întrucît plantația se află în apropiere de traseul Chişinău-Cimişlia, agricultorul a decis să-şi vîndă producţia trecătorilor. Bărbatul este ajutat şi de fiul său."Se opresc toţi, dar mai des vin aceştia care cumpără în fiecare an, vin la noi fiindcă producţia est bună şi fără nitraţi şi o poţi da şi la copii şi la toţi", a spus Alexandru Buşmachiu, fiu.Comercianţii din Piaţa Centrală susţin că, în prezent, pe tarabe este doar producţie autohtonă."Acesta este pepene verde moldovenesc. Aici, totul este sub control, nimeni nu stă în piaţă, să facă din capul lui ce vrea.Vînzătorii se plîng că duc lipsă de cumpărători."Calitatea este bună şi sînt dulci, foarte gustoși, dar cumpărătorii se tem se cumpere, de exemplu, pentru că, în acest an, au apărut mai devreme."La rîndul lor, cumpărătorii spun că le este frică de nitraţi."Foarte mulţi cu nitraţi şi nu face să cumpărăm acum. E devreme, mai tîrziu e altfel.""Probabil conţin nitraţi pentru că încă nu este sezonul lor. Nu cred că dăunează în cantităţi mici pentru că tot ce este mult dăunează. "Potrivit medicilor din Piaţa Centrală, comercianţii nu au dreptul să le dea cumpărătorilor să guste pepene galben sau verde, întrucît, în acest mod, se încalcă cerinţele sanitare.