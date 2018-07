În penitenciare ar putea fi instalate sisteme de supraveghere a deţinuţilor

Pînă la sfîrşitul anului, în unele penitenciare din Republica Moldova, ar putea fi instalate sisteme video şi audio de supraveghere a deţinuţilor, iar supraveghetorii vor sta de pază deja de la monitor.

Despre aceasta a declarat directorul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), Aureliu Sahan, în cadrul audierilor organizate de către Comisia parlamentară pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică.

Aureliu Suhan a menţionat că ar fi nevoie de aproape două milioane de lei pentru dotarea tehnică cu sisteme de supraveghere audio şi video a tuturor penitenciarelor. În luna august, Ministerul Finanţelor ar urma să aloce primii bani pentru procurarea tehnicii. Se preconizează ca acest lucru să fie realizat şi prin intermediul proiectelor din exterior. „Suntem pe punctul de a lansa licitaţiile ca la sfîrşitul anului să avem nişte succese în acest sens”, a spus Aureliu Suhan.Potrivit directorul ANP, instalarea sistemelor audio va reduce cazurile de pătrundere a obiectelor şi substanţelor interzice în celulele deţinuţilor şi nu vor mai fi înţelegeri ascunse între deţinuţi şi supraveghetori. Aureliu Suhan menţionează că pătrunderea obiectelor şi substanţelor interzise devine o problemă destul de acută pentru sistemul penitenciar, iar o bună parte dintre aceste obiecte sînt introduse cu acordul şi participarea angajaţilor penitenciarelor.În cadrul audierilor, directorul ANP a mai spus că este în scădere numărul plîngerilor ce ţine de asigurarea cu hrană a deţinuţilor. Meniul acestora, de mai bine de un an, conţine carne, peşte, unt, lapte, ouă şi alte produse de primă necesitate. „Minimul necesar este asigurat la nivel”, a mai spus Aureliu Suhan.Directorul ANP a mai menţionat că sistemul penitenciar are un deficit de 345 de angajaţi. Bolile cardiovasculare, oncologice şi tuberculoza sînt cele mai frecvente maladii care provoacă decesele în rîndul deţinuţilor. 80 la sută dintre boli sînt aduse din liberate. Din cauza că serviciile medicale prestate de către sistemul penitenciar lasă de dorit, maladiile se agravează.Întrebat de către membrii comisiei despre construcţia noului penitenciar, Aureliu Suhan a remarcat că lucrările de construcţie sînt în întîrzie cu mai mult de un an. Agentul economic care a fost contractat pentru elaborarea documentaţiei de proiect a încercat să modifice condiţiile cerute de către finanţator şi au apărut diferenţe care au dus la depăşirea termenului.