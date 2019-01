Dumitru Roibu: Un an nou în care să vă simțiți mai fericiți! (VIDEO)

Președintele Mișcării de Tineret „Urmașii lui Ștefan”, Dumitru Roibu, i-a felicitat pe cititorii portalului nostru cu ocazia Anului Nou, urîndu-le bucurie și bunăstare.

„Sincere felicitări cu ocazia sosirii noului an tuturor utilizatorilor portalului Noi.md, un portal obiectiv care vine să susțină informativ cetățenii noștri. Vă doresc un an nou plin de bucurii, de bunăstare, un an în care să vă simțiți mai fericiți și un an în care Moldova să devină mai frumoasă. La mulți ani!”.