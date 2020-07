Cum să rămîi tu însuți în lumea modernă (VIDEO)

Să fii tu însuți în această lume modernă înseamnă să ai o opinie și să nu-și fie rușine să spui ce crezi.

Această opinie a fost exprimată de celebrul regizor rus, scenarist, producător, figură publică și politică, președintele Academiei de film "Nika" Andrei Koncealovski, răspunzînd la întrebările abonaților săi în rețeaua de socializare, transmite Noi.md.

El a menționat că lumea modernă este construită pe dorința altor persoane, care sînt conduși în mare parte de lăcomie.

"Să vă vîndă ceva, fie că este vorba de adidași la modă, maiou, cîntec, film. Și, firește, nimerești în această lume care arată binevoitor, își zîmbește, veselă ca în publicitatea Coca-Cola sau Pepsi, care îți spune: "Ia totul de la viață!"- în loc să-ți spună: "Dar ce ai dat tu patriei tale, părinților tăi sau copiilor tăi? Sau oameni în general?”.

Există este o astfel de frază minunată, pare-mi-se, a lui Tolstoi: "Trebuie să mă gîndesc la ceea ce am dat. Dacă nu mă gîndesc la ceea ce am dat, eu nu am nici un preț. Deci, gîndiți-vă la ceea ce puteți da. Iar pentru a putea da, trebuie să fiți voi înșivă. Nu sînteți consumatori. Adică, munca, dragostea și lucrurile simple: ajutor, un lucru mic. Știți, nu poți face fericită omenirea, dar un om, cu siguranță, poți", a subliniat Andrei Koncealovski.

De aceea, a spus el, a fi tu însuți înseamnă să nu eziți să spui: "nu-mi place!" sau "nu înțeleg!", sau ceea ce se numește: "Regele este gol!”.

"Dacă vedeți că unul dintre prietenii dvs. este pasionat de un lucru care nu vă place, nu încercați să fiți de acord cu el. Pur și simplu a fi tu însuți înseamnă a avea o opinie", a concluzionat celebrul regizor și scenarist rus.