Concluziile experților privind nivelul de radiație la Uzina de la Rîbnița

Nivelul de radiație în zona Uzinei Metalurgice de la Rîbnița este normal.

Concluzia aparține Agenția pentru Reglementarea Activităților Nucleare și Radiologice la o lună după ce cuptorul principal al uzinei a fost oprit."Sistemul a demonstrat ca nu a avut loc nicio contaminare radioctiva. Uzina functioneaza, activitatea a fost reluata.”Reprezentatii agentiei spun ca abia acum doua zile au reusit sa intre pe teritoriul uzinei aflate in regiunea transnistreana. Anterior acest lucru le-a fost interzis.Ce anume a dus la oprirea cuptorului nu se stie nici acum. Cei din stanga Nistrului au pornit o investigatie, dar nu au comunicat informatii Chisinaului.Incidentul s-a produs in februarie, dar despre el s-a aflat abia in martie.