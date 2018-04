Circa 2000 de puieţi au fost plantaţi la Ţîpova (VIDEO, FOTO)

Circa două mii de puieţi de salcie şi plop au fost plantaţi astăzi în satul Țîpova, raionul Rezina de peste o sută de voluntari, informează Noi.md.

La evenimentul organizat de Fundația pentru Dezvoltare Ecologică din Moldova„EcoDava” au participat zeci de activişti care au venit cu acelaşi scop – să înverzească natura şi să evacueze deşeurile din zonă.

„Astăzi am reușit să plantăm 2000 de puieți de salcie și plop, am reușit să salubrizăm zona de pe traseul turistic, am colectat circa 100 de saci cu deșuri. Le mulţumesc tuturor celor care au contribuit la îmbogățirea rezervației naturale. Acesta este un prim pas, în următorii ani ne vom ocupa și de îngrijirea copacilor. Ne vom strădui împreună cu voluntarii, ca de două ori pe an să avem grijă de acești copaci, ca peste cîțiva ani să ne bucurăm de o alee destul de frumoasă”, a declarat președintele Fundației „EcoDava”, Oleg Sclifos.

Zeci de copaci a plantat astăzi şi preşedintele Mişcării de Tineret „Voievod”, Nicolae Pascaru, care a îndemnat oamenii care locuiesc în preajmă să nu fie atît de neglijenţi şi să contribuie la salvarea mediului ambiant.

„Aceste locuri trebuie de păstrat în curățenie, mai ales că țara noastră este vizitată de mulți turiști și de oaspeți. Este bine ca într-o țară cu un viitor bun şi civilizată, precum este Republica Moldova, să fie păstrată curățenia. Îndemnăm oamenii să fie mai atenți și să curețe zonele de deșeuri pentru a avea o Moldovă curată și frumoasă”, a comunicat Nicolae Pascaru.

Mulţumiţi de rezulatul obţinut sînt şi voluntarii, care spun că a fost o plăcere să planteze aceşti puieţi, care, peste ani, vor înfrumuseţa şi mai mult satul Ţîpova.

„Astăzi am plantat 20 de copaci, care în viitor vor creşte mari şi vor îmbogăţi zona”, a spus unul din voluntarii participanţi la eveniment, Iuvenalii.

Precizăm că proiectul de salubrizare a zonei turistice „Țîpova” s-a desfășurat pentru al cincilea an consecutiv și are drept scop salubrizarea zonei și îmbunătățirea situației ecologice.

Mîine, 22 aprilie, începînd cu ora 10, EcoDava invită toţi voluntarii la Orheiul Vechi pentru a se alătura acţiunii de curățare a zonei turistice de deșeuri

Seria de evenimente ecologice este organizată de Fundația „EcoDava”, cu sprijinul companiei DAAC Hermes, Primăriei Comunei Lalova, Inspecției Ecologice Rezina, Federației de Luptă Națională „Voievod”, Gimnaziului comunei Lalova și altor organizații private care au donat puieții pentru plantare.