5 destinații turistice locale, deosebit de atrăgătoare (FOTO)

Tentația de a gusta din beneficiile eliminării vizelor de călătorie în UE, organizându-ne o vacanță peste hotare, ar putea fi contrabalansată de oferta internă, din care nu lipsesc destinațiile atrăgătoare.

Desi multi sustin ca un concediu in Alpi sau pe tarmul Marii Mediterane bate orice concurenta, alternativele de pe meleagurile noastre, nu sunt nici ele tocmai de neglijat, daca e sa socotim dupa interesul crescut al agentiilor de turism externe, care se demonstreaza din ce in ce mai dornice de a colabora cu structurile de cazare din Moldova.

Daca nu v-ati hotarat inca incotro va veti indrepta pasii in aceasta vara pentru a va bucura de cateva zile de liniste si relaxare, iata in cele ce urmeaza, cinci propuneri de destinatii turistice locale, deosebit de atragatoare, care v-ar putea ajuta sa luati o decizie:

Statiunea balneara „Nufarul Alb", din Cahul

„Nufarul Alb" este o structura in cadrul careia nu numai ca suntem invitati sa ne destindem si sa sa gustam cu nesat din binefacatoarele ape minerale ale zonei, ci si un loc in care se efectueaza tratamente cu proceduri din cele mai moderne, atat pentru afectiuni ale aparatului locomotor, sau ale sistemelor cardiovascular si nervos, cat si pentru diferite dermatologice sau ginecologice.

Amenajat asemenea unui hotel de 5 stele, edificiul balnear promite si distractii specifice vacantelor de vara din cele mai pretentioase statiuni ale lumii: spectacole de teatru, concerte live, sala de festivitati, biblioteca, spatiu destinat activitatilor sportive, tenis, biliard, sah, teren in aer liber si discoteca.

Pensiunea rurala „Hanul lui Hanganu", raionul Rezina

Pentru cei ce doresc sa evadeze din tumultul orasului, uitand pentru scurta vreme de asfalt, trafic auto intens si profilurile monotone ale blocurilor de cartier, la numai 100 de kilometri de capitala, se afla pensiunea rurala „Hanul lui Hanganu", care ar putea fi destinatia de vacanta ideala.

Incaperile amenajate in stil rustic, traditional moldovenesc, de o curatenie exemplara, invita la odihna si incanta ochiul prin simplitatea si aspectul lor desprins parca din povestile lui Ion Creanga.

Nu lipseste desigur, oferta culinara deosebit de imbietoare, pofta de mancare fiind stimulata prin organizarea de activitati in aer liber, drumetie, plimbare cu barca, pescuit sau vanatoare. Cei ce prefera meditatia in solitudine, au la dispozitie faneata, terasele, sauna, livada, prisaca sau via pensiunii.

Chiar si sporturile extreme isi gasesc loc in peisaj: iubitorii de salturi cu parapanta vor descoperi in aceasta zona, conditii ideale pentru practicarea sportului lor preferat.

Unica problema ar fi legata de regimul alimentar al celor ce doresc sa-si mentina silueta: sarmalutele gazdelor si placintele la cuptor pot da peste cap dietele celor mai ambitiosi nutritionisti.

Pensiunile din imediata vecinatate a Padurii Domnesti (Tara Batlanilor)

Rezervatia „Padurea Domneasca", situata in raionul Goldeni, chiar in lunca Prutului de Mijloc, este unicul loc unde mai pot fi regasite exemplare de zimbru – cel mai masiv animal european de pe uscat, cantarind pana la circa 920 de kilograme, chiar mai robust decat ruda sa apropiata, bizonul american.

De un pitoresc demn de tablourile renascentiste, aceasta veritabila oaza de liniste, rezerva de asemenea, o surpriza deosebit de placuta amatorilor de „bird-watching", gazduind peste o suta de specii de pasari.

Turistii pot beneficia de cazare intr-una din numeroasele pensiuni situate in localitatile apropiate – Balatina, Viisoara sau chiar in orasul Goldeni.

Statiunea balneoclimaterica „Codru", din imediata vecinatate a Manastirii Harjauca

Una din cele mai apreciate structuri de tratament pentru afectiuni gastrointestinale si a cailor respiratorii, „Codru" pare sa fie preferata angajatilor institutiilor de stat, dornici sa apeleze la baze de odihna cu facilitati acordate salariatilor.

Apele minerale, baile de namol, serviciile de fizioterapie, masaj si chiar cabinetul stomatologic modern, atrag insa tot mai mult atentia agentiilor de voiaj externe, interesate de promovarea „turismului medical", intr-o zona in care preturile sunt mai accesibile portofelelor medii, decat in propria tara.

Atractiile turistice din imediata vecinatate a centrului de odihna si tratament nu lipsesc: oaspetii sunt incantati sa viziteze Manastirea Harjauca, lacas de sfintenie si pietate, intemeiat in anul 1740, si sa respire aerul curat de la poalele colinei acoperite cu stejari seculari.

„Satul Moldovenesc" – Hartopul Mare, raionul Criuleni

La numai 25 de kilometri de Chisinau, „Satul Moldovenesc" este ceea ce s-ar putea numi un complex turistic, alcatuit din sapte casute cu ograda proprie, in stil rustic, varuite si acoperite cu stuf, dar care beneficiaza de tot confortul unui resort modern.

Pensiunea dispune de trei lacuri artificiale, care ofera ocazia unica si nu lipsita de ironie, de a pescui somni africani importati din Germania.

Desi cazarea este destul de piperata, cei ce adora sa-si prepare singuri un gratar pe cinste, dispun aici de toate conditiile necesare pentru a se simti ca la tara, in batatura proprie.

Daca optati totusi pentru aceasta destinatie, rugati-va vartos sa nu ploua, altminteri intreaga distractie se va duce de rapa, negresit.