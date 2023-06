Renunta la fumat: 4 sfaturi pentru a uita de tigari

Pentru a renunta la fumat odata pentru totdeauna ai nevoie de toate resursele pe care le ai la dispozitie, mai ales daca acest obicei se intinde pe o perioada mare de timp.

A renunta la fumat este o decizie foarte grea, insa jumatate din batalie este castigata de vreme ce ai ajuns la concluzia ca trebuie sa faci o schimbare in viata ta. Multi oameni se gandesc ca decizia de a renunta la fumat este excelenta pentru sanatatea lor, insa este greu sa scape de acest obicei.

Cercetatorii au demonstrat ca terapiile comportamentale sunt modalitati excelente pentru a inlocui produsele pe baza de nicotina care inlocuiesc tigarile sau alte medicamente. In plus, suportul prietenilor si al familiei este crucial. Raspandeste vestea ca renunti la fumat si ia in considerare sa rogi si alti membri ai famiei sa ti se alature.

Iata 4 sfaturi care va vor ajuta sa enuntati la acest viciu:

Foloseste substitute la tigari cand vrei sa renunti la fumat

Folosirea produselor pe baza de nicotina sau a medicamentelor dubleaza sansele de a renunta la fumat. In momentul in care renunti la fumat corpul tau tanjeste dupa nicotina cu care a fost obisnuit in toti acesti ani. Insa nu nicotina este cea mai periculoasa parte a fumatului. Sunt alte componente din tabac care iti fac rau precum monoxidul de carbon. Nicotina din medicamente este absorbita lent si in cantitati reduse astfel incat rareori da dependenta.

Cere sprijin cand te-ai hotarat sa renunti la fumat

Ai nevoie de sprijin pentru a depasi stresul renuntarii la aceasta componenta a vietii tale. Doctorul de familie iti poate prescrie medicamentele necesare pentru a inlocui tigarile. Prietenii si familia iti pot asigura umarul pe care sa te sprijini si te pot incuraja sa ramai nefumator. Ei sunt cei care trebuie sa-ti distraga atentia in momentul in care simti nevoia unei tigari si sa te inteleaga daca esti putin moracanos.

Fa un plan pentru a renunta la fumat

Daca nu ai un plan pentru succes iti planifici esecul. Daca vrei sa renunti azi, insa nu ti-a facut un plan care sa te ajute sa-ti atingi obiectivul acum este timpul potrivit. Gandeste-te la problemele sau obstacolele pe care le ve avea de rezolvat/depasi. Si ia in calcul si modalitati prin care sa-ti rasplatesti fiecare zi fara tigari.

Este important sa stii motivul pentru care vrei sa renunti la fumat

Esti pe punctul de a face un pas urias pentru imbunatatirea vietii tale. Asigura-te ca stii foarte bine motivele pentru care vrei sa renunti la fumat. Cel mai important dintre acestea este dorinta de a trai mai mult. Este un cadou pe care ti-l faci atat tie cat si famileiei tale.