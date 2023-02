Gutuiul - cosmetologul cu mii de ani de experienţă

Forma lui este de pară şi după culoare acest fruct se aseamănă cu o pară. Pulpa lui are un gust acru şi este destul de tare, însă devine moale şi dulce atunci cînd gutuiul este pregătit – de aceea a fost atît de populară din cele mai vechi timpuri dulceaţa din gutui.

Dar gutuiul nu este numai delicios şi sănătos, printre altele, el este un cosmetician minunat.



Gutuiul conţine multe substanţe utile, cum ar fi pectina, potasiul, acidul malic, acidul citric, acidul tartron, chiar şi fructoza, zaharoza şi glucoza. De asemenea, gutuiul este bogat în vitamine: provitamina A, vitamina C, E, PP, B1, B2, B6. Sucul de gutui, care este fabricat din fructe coapte, este foarte bun pentru sănătate, el este antiseptic şi în acelaşi timp diuretic şi astringent.



În plus, sucul este benefic pentru astmatici şi persoanele cu diferite boli respiratorii. De asemenea, dulceaţa şi gemul din gutui sînt utile pentru bolile tractului gastro-intestinal cu caracter inflamator. Pulpa gutuilui fiert sau copt din vechime a fost utilizată pe scară largă în medicina populară.



Însă pentru consumul gutuiului există şi contraindicaţii - acest fruct nu este destinat persoanelor, care au grijă de vocea lor, deoarece consumul regulat al gutuiului poate afecta laringele. În plus, ar trebui să se abţină şi persoanele care suferă de pleurezie. Dar, acest lucru nu se referă la aplicarea externă a loţiunilor şi balsamurilor din gutui.



Gutuiul este și un cosmetician minunat, cu mii de ani de experienţă.



Astfel, cu o fiertură din frunze de gutui poate fi vopsit şi întărit părul cărunt. Iar loţiunile şi balsamele pe bază pe gutui au un efect pozitiv asupra pielii, mai ales asupra tenului gras cu porii mari. Balsamul din gutui poate face pielea mai netedă, este hrănitor şi o face mătăsoasă şi strălucitoare.