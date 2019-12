Un fost membru PPDA amenință că va publica corespondența din interiorul partidului

Unul dintre fondatorii Partidului Platformă “Demnitate și Adevăr” și fost ministru al Justiției, Stanislav Pavlovschi spune că a plecat din formațiune pentru că așa i s-a cerut de către unii dintre foștii colegi.

El a făcut mărturisirea într-un mesaj pe Facebook, în care spune că aceleași persoane îl învinuiesc de faptul că “lucrează” pentru Igor Dodon , scrie Noi.md cu referire la independent.md “Dragi prieteni, pînă la mine au ajuns niște zvonuri, care chipurile se raspandesc de unii dintre fostii mei colegi, ca, chipure, eu i-as fi “tradat” si ca eu acum, chipurile as fi “lucrat pentru Igor Dodon”! Aceste afirmatii sînt false. Eu am terminat cu politica. Deja am declarat-o de mai multe ori ca nu lucrez nici pentru Igor Dodon, nici pentru alti politicieni! Eu toata viata am lucrat si lucrez pentru poporul meu. Asa cum eu stiu si asa cum eu pot!Trebuie sa mai spun ca eu am fost nevoit sa parasesc partidul inclusiv si din cauza presiunilor din partea acelor persoane care acum ma invinuiesc de “tradare”. Va rog sa nu ma fortati sa fac publica corespondenta nostra! V-am spus-o si repet inca odata. Ati vrut ca eu sa plec? Iata, am plecat! Am facut asa cum ati dorit si cerut de la mine. Acum, care este problema dvs?Faceti ce puteti si judecatorul vostru va fi nu eu, ci poporul Republicii Moldova!”, a punctat fostul ministru al Justiției, Stanislav Pavlovschi.