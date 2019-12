Primele declarații ale lui Filat după eliberare: Am mers la Mitropolie, apoi la părinți

Ex-premierul Vlad Filat spune că eliberarea sa are la bază norma legală și nu este condiționată de politic.

În primul său interviu după eliberare, oferit la tribuna.md , Filat spune că a auzit „scenarii, pe alocuri bazate pe ocultism” despre ieșirea sa de după gratii.El îl contrazice pe ministrul Justiției și spune cum s-au calculat cele două treimi din termenul sentinței, care s-au scurs pentru eliberarea sa. Printre altele, Filat mai spune că prima sa vizită, chiar înainte de a merge la părinți, a fost la Mitropolie, iar pe final adaugă că nu are planuri politice.Întrebat ce a făcut odată ce s-a văzut liber, ex-premierul a răspuns: „Am mers la Mitropolie, unde am avut o scurtă întrevedere cu ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi Întregii Moldove, după care am mers la părinţi”.