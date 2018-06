Președintele Comisiei de la Veneția: Votul mixt nu este cea mai bună variantă

Președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buquicchio, consideră că, în contextul electoral al Republicii Moldova, schimbarea legii electorale nu este cea mai bună variantă. Și aceasta pentru că sistemul mixt ar putea crea legături periculoase între persoanele alese și mediul de afaceri, transmite IPN.

„Am transmis două opinii Chișinăului: anul trecut și în martie anul acesta. Totul a început acum doi ani, cînd a fost prima tentativă de introducere a sistemului mixt. Am spus încă de atunci că, în opinia noastră, nu este o idee bună pentru Moldova. Și s-a renunțat atunci. Desigur, este dreptul suveran al oricărei țări să adopte ce sistem electoral dorește”, a declarat Gianni Buquicchio într-un interviu pentru Radio Europa Liberă.



Potrivit oficialului, schimbările au fost operate și nu se mai poate face nimic. „Trebuie să fim optimiști și să urmărim cum vor fi implementate în practică, dacă sînt sau nu aplicate cu bună credință”, spune președintele Comisiei de la Veneția.



Sursa mai menționează că Romînia, Polonia, Ungaria sînt cîteva dintre statele membre UE care au operat schimbări de legislație controversate punînd sub semnul întrebării funcționarea democrației, în ciuda recomandărilor Comisiei de la Veneția. „Înainte de aderare, am lucrat foarte mult cu țări ca Romînia pentru a implementa măsuri de întărire a independentei justiției. Acum, că sînt în UE, pare că nu le mai pasă atît de mult”, a notat Gianni Buquicchio. Totodată, există foarte puține țări care încă nu sînt membre UE, avînd doar aspirații sau ambiții de aderare, și care ignoră opiniile experților.