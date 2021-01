Maxim Chisnicean: În Moldova astăzi poți filma un film, principalul e să nu-ți fie frică să riști în drumul spre realizarea viselor

Recent, portalul Noi.md a publicat o știre despre faptul că un film artistic moldovenesc cu denumirea "Memoria" a cîștigat cinci premii GOLD Award WINNERS la Festivalul Internațional de film Queen Palm, care a avut loc în SUA. Noi am hotărît să discutăm cu regizorul acestei pelicule, Maxim Chisnicean, care a acceptat cu bucurie să ofere portalului nostru un amplu interviu.

Maxim, bună ziua! Primiți sincerele noastre felicitări! Relatați-ne puțin despre subiectul filmului "Memoria", ne este tuturor interesant să știm despre ce este vorba.

Acesta este un film despre un cuplu tînăr care ajunge într-un mic oraș, o comună – ei se trezesc acolo și nu-și aduc aminte nimic. Adică, ei nu-și amintesc cum au ajuns în acel loc și, pe măsură ce încearcă să înțeleagă ce s-a întîmplat cu ei și cum au ajuns în acest oraș, cine sînt acești oameni care îi înconjoară, apar tot mai multe întrebări. Dar nimeni nu le dă răspunsuri. Nu voi dezvălui întregul subiect al filmului, vreau să rămînă un secret pînă cînd cinematografele își vor redeschide ușile și vom putea reliaza premiera filmului.

Cui aparține ideea filmului, cine a scris scenariul?

Ideea filmului îmi aparține mie, soției mele Mariana și lui Anatolii Bahov. Am dezvoltat împreună această istorie, am scris aproximativ 30 de pagini. Dar, deoarece nu aveam experiență în scrierea scenariului, am cerul ajutor de la scriitorul Ronin Terente.

Cîți oameni au fost implicați în realizarea filmului?

Inițial am lucrat singuri - eu și soția mea. Am împărțit între noi responsabilitățile – eu mă ocupam cu construcția decorului, iar Mariana - cu designul costumelor. Acest lucru ne-a luat cam trei luni. Am implicat și alți membri ai familiei, prieteni, dar asta e doar în ceea ce privește preproducția. Iar deja cînd au început filmările, era echipă din aproximativ 15 persoane, din care făceau parte operatorii, gaferul (specialistul care este responsabil de funcționarea echipamentelor de iluminat pe platou - n. red.) etc. În plus, în film avem zece personaje, rolurile principale au fost interpretate de Mariana Chisnicean și Constantin Ipati și, desigur, actorii scenelor în masă și statiștii - aproximativ treizeci de persoane.

"Memoria" este un film produs de GabMaxFilm în colaborare cu Pascaru Production, cu susținerea Centrului Național de Cinematografie din Republica Moldova.

Eechipa tehnică, care a lucrat asupra filmului "Memoria":

Regizori - Maxim Chisnicean, Sergiu Pascaru

Scenariști - Ronin Terente, Anatolii Bahov

Costum designer - Mariana Chisnicean

Compozitor - Elias Tadeus

Operator-regizor - Maxim Chisnicean

Operatori - Nicolae Cojocaru, Maxim Chisnicean

Sound-postproduction - Polykord Music

Coloana sonoră pentru trailer - Grigore Chirsanov

Fotografi - Mihail Turculeț, Eugen Chisnicean

Gafer - Anatol Chicu

Focus puller – Adrian Gușan

Inginer de sunet - Constantin Coadă

Cascador - Ghenadie Gumenco

Spuneți-mi, vă rog, cît de ușor sau greu este să lucrați cu o actriță care este o persoană apropiată, în cazul dvs. - soție?

În primul rînd, trebuie remarcat faptul că soția mea nu este o actriță profesionistă. Ea este designer de haine. Dar nici eu nu sînt regizor, nici eu nu am o specializare specială. Și, în principiu, găseam un limbaj comun în timpul lucrului asupra filmului. În general, vreau să spun că în pelicula "Memoria" au jucat și alți oameni, care, de asemenea, nu sînt actori profesioniști. Și dacă e să vorbim despre lucrul cu soția în calitate de actriță care joacă rolul principal în film, atunci, în principiu, nu au existat dificultăți. După cum se spune, munca e muncă.

V-aș ruga să enumerați toți actorii care au interpretat rolurile personajelor principale în filmul "Memoria" - cine sînt ei?

După cum am menționat deja, rolurile principale au fost interpretate de Mariana Chisnicean, soția mea, și Constantin Ipati. De asemenea, în film au jucat și Johnny Alici, Anatolii Bahov, Mihail Turculeț, Iurie Casap, Andrei Raciuc, Marius Țurcanu, Ghenadie Gumenco, Emilia Jereghi, Mihaela Strîmbeanu, Iurie Sîrbu și Vergiliu Țurcan.

Care a fost bugetul filmului și ați reușit vă încadrați în el?

Noi nu am calculat cheltuielile pentru decorațiuni și costume, dar este vorba de aproximativ 15-20 de mii de euro. Noi chiar și o trăsură, care poate fi văzută în film, am construit-o singuri. După aceea, am filmat aproximativ 60% din subiect și am rămas fără fonduri. Am făcut un trailer pe care l-am arătat unui prieten și acesta mi-a făcut cunoștință cu Gabriel Stati, fapt care ne-a permis să mai obținem o parte din bani. În continuare a urmat depunerea unei cereri la Centrul Național al Cinematografiei din Republica Moldova pentru participarea la un concurs și cîștigarea unei sume bănești în valoare de circa 900 de mii de lei. În plus, trebuie să ținem cont de faptul că nu am plătit pentru echipamentul de filmare – acesta ne-a fost oferit de Sergiu Pascaru. Practic, în drumul nostru, în timp ce lucram asupra filmului, am întîlnit numai oameni buni care ne-au ajutat prin toate mijloacele.

Unde a fost filmat filmul? Știu că o parte a fost filmată la Chișinău. În ce alte localități ați mai filmat?

Da, am filmat ceva la Chișinău - de exemplu scenă accidentului rutier. Ea a fost filmată la Telecentru sub pod. De asemenea, am filmat scene în satul Curătura, raionul Șoldănești, de unde sînt părinții mei.

Apropo, ați distrus o mașină nouă?

Nu, am cumpărat pentru aceasta un automobil întreținut, apropo el era cu plăcuțe de înmatriculare din Letonia. Bugetul nu ne permitea să cumpărăm o mașină nouă.

În film au fost folosite obiecte de epocă. Ceva ați confecționat singuri, dar de unde ați luat restul?

Am mai cumpărat și pălării, pentru că nu avea sens să le coasem singuri, să spunem așa. În ceea ce privește obiectele vechi, ni le-a oferit tatăl meu, el are un muzeu, colectează obiecte de anticariat. De asemenea, în multe privințe, în ceea ce privește rechizitele, ne-au ajutat locuitorii satului, în care, după cum am menționat deja, a avut loc o parte din filmări.

Maxim, vreau să vă întreb despre una dintre scenele filmului "Memoria", în care, apropo, am jucat și eu cu fiica mea. A fost o scenă mare filmată în sala Filarmonicii Naționale ”Serghei Lunchevici”, care, din păcate, recent a avut de suferit în urma unui incendiu. Spuneți-mi, vă rog, această scenă face parte din film? Am auzit că a fost tăiată.…

Da, din păcate, din anumite motive tehnice, această scenă a trebuit să fie tăiată, dar nu am tăiat-o în totalitate.

Cum a afectat pandemia munca asupra filmului?

În acest sens am avut noroc – filmările, chiar și montarea filmului, le-am terminat înainte de pandemie. Dar, în ceea ce privește promovarea peliculei - în special, participarea la diverse festivaluri de film, unele nuanțe nu prea plăcute au avut și au loc. De exemplu, nu am putut participa fizic la festivalurile în care filmul nostru a fost selectat. Totul a avut loc online, așa că nu a existat nici un contact direct cu organizatorii – acesta este un mare dezavantaj, cred eu.

La ce festivaluri ați fost selectați?

Acestea sînt patru festivaluri de film: Dracula Film Festival din România, INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ZILANT din Rusia, Veracruz World Film Festival din Mexic și Queen Palm International film festival din SUA. La festivalul rus am cîștigat la nominalizarea "Cel mai bun film", în SUA am cîștigat la 8 nominalizări, dintre care 5 de aur și 3 de argint.

Cît timp a durat lucrul asupra filmului?

De la apariția ideii pînă la montarea finală, ne-a luat aproximativ trei ani.

În ce limbi au fost făcute subtitrările la filmul "Memoria"?

În engleză și spaniolă.

Care sînt planurile dvs. în ceea ce privește promovarea peliculei?

Am trimis filmul la mai multe festivaluri și așteptăm rezultatele. Dar, în cele din urmă, el va trebui arătat publicului. Așteptăm să se deschidă cinematografele și atunci vom organiza premiera în Moldova.

Ați spus că n-ați învățat nicăieri regie. Cum ați reușit să filmați un film de lung metraj? Și cum ați ajuns în cinematografie?

Dacă e să vorbim despre studiile mele, eu am absolvit școala de artă pentru copii și un institut, unde am făcut studii de designer de interior, precum și școala de fotografie. Cum am ajuns să realizez un film? În primul rînd, îmi place foarte mult arta cinematografică și în fiecare seară mă uit la careva filme. În ceea ce privește filmările, am început cu clipuri și reclame. Filmul "Memoria" l-am filmat din entuziasm, intuitiv, pentru că nu știam cum se face corect.

Dar în afară de clipuri și reclame, ați mai avut anterior careva lucrări în cinematografie?

Da, am un film de scurt metraj numit "Soarta rebelă", la care în 2013 am lucrat împreună cu Anatolii Bahov. Cu acest film am participat la unul dintre festivalurile rusești de film și chiar am cîștigat ceva, dar nu am mers acolo pentru că am primit înștiințarea prea tîrziu.

Aveți deja vreun plan cu privire la relizarea unui nou film?

Da, desigur. Există scenariu pentru un film, care va fi foarte complicat și pentru crearea căruia va fi nevoie de destul de mulți bani. Acesta va fi un western cu o mulțime de decoruri, unde se va lucra cu caii etc. De asemenea, planificăm să scriem un scenariu pentru un serial și un alt film.

Cu ce greutăți se confruntă un regizor care crează filme în Moldova?

Mijloacele financiare sînt una dintre principalele probleme, dar ele, desigur, pot fi găsite. Echipament pentru filmare, de asemenea, există – el poate fi închiriat, de aceea acest lucru, la fel, nu poate fi numit o mare problemă. Locuri unde poate fi filmat un film modern, de asemenea, sînt multe în Moldova. Cu actorii nu există probleme - avem o mulțime de teatre și, respectiv, există un număr foarte mare de artiști. Probabil principala dificultate pentru regizorul care intenționează să filmeze în Moldova este teama de a merge la risc, de a face primul pas. Dacă e să vorbim concret despre noi, acesta a fost visul nostru și noi, închizînd ochii la tot, am mers înainte și nu ne-am uitat înapoi. Trebuie să bați la uși, să încerci să trezești interes celor care te-ar putea ajuta la realizarea viselor tale.

Îi este greu unui regizor să-și facă un nume în cinematografia moldovenească?

Cred că nu este greu, pentru că astăzi nu avem mulți oameni care fac filme. Aici cel mai important lucru e să tinzi spre asta, să muncești mult.

Dar dacă vorbim despre piața mondială?

Aici e mai complicat. Trebuie să faci un produs de înaltă calitate și, ceea ce e foarte important, să surprinzi spectatorul cu ceva, să arăți ceva nou…

Ar trebui ca fiecare regizor să aibă propriul stil de filmare? Dvs. aveți deja propriul stil, cum credeți?

Un stil propriu ar trebui să existe neapărat, pentru că fără el regizorul nu va putea ieși în evidență. Vorbind despre mine, îmi este greu să înțeleg dacă am deja un stil propriu sau nu, pentru că am făcut doar un singur film și în timp ce lucram la el am luat informații din diferite surse, m-am inspirat de la ceea ce fac ceilalți regizori, operatori etc... Cred că e cam devreme să vorbesc despre un stil propriu.

Ce părere aveți despre filmele documentare?

Am o părere foarte bună despre filmele documentare, dar pe mine personal nu mă interesează să lucrez în această direcție.

Ce regizor reprezintă un exemplu pentru dvs.?

Pot da cîteva nume: James Cameron, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Christopher Nolan. Dintre regizorii ruși îmi place Nikita Mihalkov.

Dar ce genuri de film preferați?

Îmi plac filmele istorice, de asemenea îmi plac detectivele, filmele cu un subiect complex.

Cărui gen ați atribui pelicula "Memoria"?

Aceasta este o dramă cu elemente de ficțiune.

Există opinia că noi intrăm într-o nouă paradigmă a existenței cinematografiei, care, în condițiile pandemiei, începe să vină spre spectator fără grabă, iar spectatorii pot descoperi un nou film într-un an sau doi sau chiar peste cinci ani. Sînteți de acord cu asta?

Eu cred că cu timpul cinematografele vor dispărea, iar cea mai mare dezvoltare vor primi platforme online pe care vom putea viziona filmele. În ceea ce privește disponibilitatea filmelor, chiar și în condițiile pandemiei, cu acest lucru nu există mari probleme. Cînd apare vre-un film al unui regizor celebru, spectatorul oricum va afla despre el și va putea găsi și viziona această peliculă - dacă nu la cinematograf, atunci pe internet cu siguranță.

Cum credeți, ce dă naștere la sensul filmului? Exclusivitate numai în montaj? Căci poți filma un material minunat, dar să-l ”ucizi” la etapa de montaj, dar poți filma unul nu prea bun, dar să montezi ceva nou și interesant.

Personal, cred că cel mai important și primordial este scenariul, pentru că dacă nu există un scenariu bun, atunci nici un fel de filmare, nici un fel de montaj nu te va ajuta să scoți un film bun.

Ce părere aveți despre filmul alb-negru? Sînteți de acord că cel mai important nu este culoarea, stereoscopul sau unele efecte nebune, dar cel mai important este atunci cînd ceva te-a emoționat, te-a făcut să plîngi, să rîzi sau să te sperii?

Nu cred că culoarea afectează foarte mult percepția, ceea ce vedem în film - jocul actorilor, ideea filmului. Din nou, este mai important scenariul și dramaturgia, dar nu culoarea. Și dacă aș avea o idee argumentată de a crea un film alb-negru, atunci de ce nu. Cîndva, demult, toate filmele erau alb-negru din motive tehnice, dar acum dacă filmezi un film alb-negru, ar trebui să ai un răspuns clar la întrebarea "De ce nu color?”.

Sînteți de acord că arta în principiu nu poate fi profitabilă din punct de vedere financiar? Filmele serioase au un risc mare de a nu-și recupera investițiile…

Da, întotdeauna există un astfel de risc. Chiar și Hollywood produce adesea filme nereușite. La drept vorbind, ei fac zece filme și doar unul dintre ele are succes și acoperă toate cheluielile. În principiu, ei așa lucrează și pe asta se mențin.

Care ar putea fi vîrful profesiei dvs. de regizor?

Este greu de spus, pentru că eu mă aflu abia la prima treaptă a acestei scări și am spre ce să cresc. Dar vîrful poate fi, de exemplu, o co-producție internațională. Din cîte știu, regizorul moldovean Valeriu Jereghi se ocupă deseori de co-producții. Apropo, el de asemenea ne-a ajutat la crearea filmului "Memoria" - el a participat direct la filmări, la montare, ne-a dat sfaturi.

Ce sfat le-ați da regizorilor tineri, începători, novici în acest domeniu?

Trebuie să filmeze mult. Și nu contează ce - ar putea fi niște clipuri sau scurtmetraje. Principalul e să filmeze mult, pentru că practica le va oferi mai mult decît teoria. Dar școala, desigur, tot este importantă!

Vă mulțumesc foarte mult că ați răspuns la întrebările noastre. Vă felicităm încă o dată pentru succesele pe care ați reușit să le obțineți și vă dorim să cuceriți noi culmi!

A discutat Nicolai Mișcoi

Fotografiile au fost realizate în timpul filmărilor peliculei "Memoria" și prezentate redacției Noi.md de regizorul filmului, Maxim Chisnicean.