Un cuplu a găsit în casa pe care o cumpărase o ascunzătoare cu obiecte stranii

O familie din orașul englez Plymouth, comitatul Devon, a găsit în casa pe care o cumpărase o fîntînă acoperită, plină cu obiecte din vremea reginei Victoria.

În 2018, Alice și Ben Crawford s-au mutat într-o casă din epoca georgiană (secolul XVIII). Curînd ei au observat că subsolul s-a acoperit de ciuperci din cauza umezelii. Căutarea sursei umezelii i-a dus în curtea interioară. „Ne-am gîndit că tencuiala de pe unul dintre pereții exteriori reține umiditate în interior, am început s-o desprindem și am găsit acest loc zidit”, spune Alice.

Sub cărămizi era ascuns un puț vechi. Alice crede că cîndva din el se folosea apă, dar mai apoi în casă au fost construit un sistem de aprovizionare cu apă și n-au mai avut nevoie de el. Atunci foștii locatari au început să-l folosească în calitate de ascunzătoare, iar mai tîrziu l-au zidit.

Alice și Ben au scos din fîntînă mai multe obiecte antice, inclusiv o cruce în cinstea aniversării a 60 de ani a reginei Victoria și un nasture de la uniforma marinilor regali britanici.