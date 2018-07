Trump şi Putin se întîlnesc la Helsinki pentru primul lor summit

Preşedintele american Donald Trump şi liderul rus, Vladimir Putin, urmează să se întîlnească în cîteva ore, la Palatul Prezidenţial din capitala finlandeză Helsinki, pentru primul lor summit, relatează Rador.

Nu a fost stabilită o agendă pentru această întîlnire fără durată limită de timp, în care cei doi vor fi însoţiţi doar de intrepreţii lor. Riscurile acestui summit se află de partea lui Donald Trump, potrivit reporterilor BBC. Liderul rus are în spate 18 ani de experienţă la conducerea guvernului, preşedintele american are doar 18 luni. Donald Trump are însă încredere în puterea lui, ca negociator.

Puţini cred că preşedintele Putin va face mari compromisuri sau concesii, în mod cert nu în ce priveşte presupusul amestec în alegerile din 2016, aşa că este discutabil dacă cei doi vor putea face progrese pe alte teme importante, ca Ucraina, Siria sau Iran.