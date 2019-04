Top cele mai sigure destinații pentru femeile care vor să călătorească neînsoțite

Cele mai sigure destinaţii turistice pentru o femeie care călătoreşte singură alcătuiesc o listă pe care se găsesc de la metropole nord-americane pînă la cărări pierdute în junglele din sud-estul Asiei.

Jurnaliştii de la trekeffect.com au plasat în vîrful listei de destinaţii recomandate pentru călătoarele care plănuiesc să exploreze lumea pe cont propriu capitala Italiei, Roma. Trecînd peste faptul că s-ar putea să primeşti cereri în căsătorie în timpul unei simple plimbări, Roma are ce să ofere oricui se aventurează pe străzi, fie că e vorba despre modă, interacţiuni pitoreşti, revelaţii culinare sau locuri încărcate de istorie. Chiar dacă ajungi la Roma a zecea oară, străzile pavate cu piatră cubică tot au ce să dezvăluie, oricui ştie că nu trebuie să îi lipsească din bagaj o pereche de încălţări potrivite pentru plimbări lungi.A doua destinaţie recomandată este New York. Poate că americanii vor spune oricui vrea să îi asculte că oraşul e prea "european" pentru ţara lor sau prea turistic, dar aceste lucruri înseamnă şi că în orice moment poţi să găseşti o destinaţie despre care ai o puzderie de referinţe. De la grilajul străzilor din Manhattan pînă la inima verde a oraşului din Central Park ori croaziere pe rîul Hudson sau dibuirea unei pieţe de vechituri din Brooklyn, în oraşul care nu doarme niciodată pînă şi pietonii fac parte din atracţiile turistice.În celălalt colţ al planetei, la Melbourne, în Australia, muzica live şi mîncarea pregătită de experţi premiaţi în toată lumea sînt punctele de greutate pe care mizează localnicii cînd este vorba să impresioneze turistele. Oraşul se mîndreşte cu titlul de capitala culturală de la Antipozi, dar muzeele, teatrele, galeriile de artă şi arhitectura victoriană sînt doar o parte dintre atracţiile de care are parte un călător aici. Din Melbourne se poate porni înspre alte destinaţii din apropiere, ca insulele Philip sau într-o excursie pe Great Ocean Road, şoseaua de coastă care te duce în Alglesea, Port Ampbell pe faleza Twelve Apostles au Island Arch şi în alte staţiuni din sudul continentului. Oraşul se laudă cu siguranţa pe care o resimt turistele care pot să se plimbe pe cont propriu la orice oră din zi sau din noapte, scrie descopera.roÎn nordul Europei, Reykjavik, în Islanda, este considerat una dintre cele mai sigure destinaţii pentru cei care vor să călătorească pe cont propriu, fie ei bărbaţi sau femei. De altfel, oraşul s-a şi plasat pe primul loc în Global Peace Index, un raport realizat de Institutul pentru economie şi pace privind siguranţa regiunilor şi ţărilor din lume. Iar Islanda (urmată de Noua Zeelandă - cu toate că atentatul din această săptămînă s-ar putea să fi afectat grav rating-ul ţării, Austria, Portugalia şi Danemarca) deţine această poziţie din 2008, fără întrerupere. Reykjavik este punctul cel mai fierbinte din zonă atunci cînd e vorba de atracţii urbane şi cultură locală.În Asia, recomandarea experţilor merge spre Chiang Mai, în Thailanda. Este oraşul thailandez unde agitaţia din capitală sau forfota turistică de sub soarele care scaldă plajele ireale sînt doar fotografii din albumele turistice. Oraşul din nordul ţării este cunoscut pentru ritmul tradiţional şi arhitectura colorată a templelor. Mulţi turişti descoperă cu surprindere cafenelele cu aer parizian sau pizzeriile italiene din oraş, dar, de multe ori, în spatele unor garduri neinteresante se află temple spectaculoase (nu mai puţin de 300 în zonă). Printre atracţii se numără şi trei grădini botanice, cum este Grădina Reginei Sirikit, unde colecţiile de lotuşi şi orhidee lasă locul unor trasee care îl duc pe vizitator prin zone neamenajate şi sălbatice.De pe lista destinaţiilor sigure nu lipsesc Amsterdam, Guatemala, Montreal, în Canada, Bali, în Indonezia, Insulele Virgine, Copenhaga, Havana, în Cuba, Tulum, în Mexic, şi Rajasthan, în India, şi Kyoto, în Japonia.