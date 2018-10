Bărbatul care supraviețuit după două tsunami! Ce lucru a învățat în anul 2004

Indonezianul Rahmat Saiful Bahri a supraviețuit în timpul tsunamiului devastator din Oceanul Indian, în 2004, și a trecut din nou peste o provocare asemănătoare, în timpul tsunamiului din luna septembrie a acestui an.

Experiența de acum 14 ani l-a ajutat să supraviețuiască dezastrului de luna trecută.

Prima dată, în 2004, Rahmat se afla în provincia indoneziană Aceh, în momentul în care a lovit dezastrul. Pe 28 septembrie 2018, ghinionul a făcut ca el să prindă un nou val ucigaș, provocat de un cutremur cu magnitudinea 7.5 pe scara Richter. Se afla într-un hotel, cînd tragedia a lovit regiunea.

„Eram în duș, la hotel, cînd s-a produs cutremurul. Am luat tot ce am apucat și a fugit la etajul al cincilea, pentru că știam că va veni un tsunami. Știam că dacă clădirea se va prăbuși, trebuie să fiu la ultimul etaj, să nu cadă pe mine. Asta a fost o lecție pe care am învățat-o de la cutremurul și tsunamiul din 2004. Eu și familia mea am avut de suferit atunci”, a spus bărbatul pentru BBC.

Tsunamiul a lovit, iar Rahmat a scăpat teafăr, grație lecției învățate în anul 2004.

„Am văzut cum valul s-a izbit în zidurile hotelului. Doar la etajele inferioare s-au produs pagube. Zeci de minute mai tîrziu, după ce tsunamiul s-a mai domolit, am îndrăznit să cobor alături de ceilalți. Toți am început să alergăm spre dealuri cu gîndul să ne adăpostim în cazul în care ar urma un al doilea tsunami”, a mai spus bărbatul.

El mai sfătuiește oamenii să nu intre în panică atunci cînd întîlnesc asemenea situații periculoase și îi este „recunoscător lui Dumnezeu” pentru că a supraviețuit de fiecare dată.

Peste 1.500 de oameni au murit pe insula Sulawesi din Indonezia, în urma cutremurelor cu magnitudinea de 6,1 și 7,5 pe scara Richter și a tsunamiului devastator care le-a urmat.