A fost creat sunetul care poate fierbe apa

Cu toții am văzut cum sticla poate fi spartă cu ajutorul unui sunet la o anumită frecvență, dar acesta poate fi folosit și pentru a fierbe apa.

Cercetătrorii de la SLAC National Accelerator Laboratory de la Universitatea Stanford au creat cel mai puternic sunet de sub apă din lume de la ora actuală. Au folosit un laser cu raze X pentru a crea sunetul extrem de puternic. Astfel, au creat un sunet sub apă atît de puternic încît o poate vaporiza instant.Oamenii de știință au urmărit să afle cum undele de sunet de intensitate mare pot afecta materia biologică.Pentru asta, oamenii de știință au folosit un laser puternic pentru a lansa raze X către jeturi foarte subțiri de apă. În momentul în care razele au atins firul microscopic de apă, acestea au vaporizat instantaneu moleculele de apă.Dispozitivul folosit de cercetători a fost Linac Coherent Light Source. Acesta este un laser cu raze X extrem de puternic care poate crea „găuri negre moleculare”. În același timp, poate încălzi apa la 100.000 de grade Celsius în mai puțin de o milionime de milionime de secundă, potrivit Science Alert.De asemenea, în cadrul aceluiași experiment, cercetătorii au mai observat ceva interesant cînd vine vorba de sunet. În proces, o undă de șoc cilindrică s-a propagat de-a lungul jetului de apă. Potrivit cercetătorilor, presiunea inițială a acestor unde de șoc ar corespunde intensităților sonore extreme. Presiunea acustică rezultată în urma acestui experiment ar fi de aproximativ 270 de decibeli. Asta este mai puternic decît sunetul unei lansări de rachete.O asemenea intensitate nu doar ți-ar sparge timpanul, dar ar putea chiar să aibă același efect și asupra plămînilor sau inimii.Rezultatele experimentului oamenilor de știință susțin că este imposibil să poată crea un sunet mai puternic decît acesta sub apă.