Tupeu fără margini într-un microbuz care se îndrepta spre Chișinău

Experiență neplăcută a unei tinere în timp ce se îndrepta spre Chișinău cu un microbuz de rută. O pasageră nemulțumită din motiv că nu avea loc, s-a urcat chiar în brațele fetei.

Tînără a povestit despre întîmplate pe o rețea de socializare și a menționat că pe biletele procurate nu era indicat locul pasagerilor. Femeia însă a început să-i vorbească urît cerîndu-i tinerei să îi ofere locul.„Azi am urcat în autobuzul cu ruta Cahul - Chișinău! Am primit bilet fără numărul locului la fel ca și alți pasageri și la fel ca și doamna în cauză. Am urcat și am ocupat un loc cu mult timp înaintea unei doamne care a venit și s-a adresat în cel mai urît mod, spunînd să părăsesc locul. Respectiv am întrebat dacă acesta este numărul locului pe care trebuie să îl ocupe și a spus ca sa vorbesc în rusă pentru ca ea nu înțelege, i-am tradus și mi-a raspuns că: ,,Da, are loc indicat”. Defapt neavînd pentru ca nu a dorit sa îl arate”, a scris tînăra pe pagina ei de facebook.Femeia a mers apoi la șofer pentru a-i cere să clarifice situația.„Cînd s-au întors șoferul mi-a reproșat că nu stau la locul meu și ca sa-l părăsesc. În cele din urma am rămas pe locul meu iar doamna a spus că se așează în brațele mele. Zis și făcut! S-a urcat pe mine și pe vioara mea”, susține tînăra.Tînăra spune că a apelat la poliția din raionul Cantemir însă a fost amenințată.„În cele din urma cînd a urcat polițistul, șoferul a improvizat altă minciuna! Iar omul care a anunțat poliția a spus ca sa rezolvat problema”, a mai scris tînăra.