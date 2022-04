Polonia va oferi Republicii Moldova un credit de 20 de milioane de euro în condiții preferențiale

În cadrul vizitei în Varșovia, prim-ministrul Natalia Gavrilița a avut o întrevedere cu premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, transmite MOLDPRES cu referire la Direcţia comunicare și protocol a Guvernului.

După întrevedere, cei doi oficiali au susținut o conferință de presă, în cadrul căreia premierul moldovean a ținut următorul discurs:

„Am avut o discuție bilaterală fructuoasă cu delegația Poloniei, condusă de prim-ministrul Mateusz Morawiecki.

Țin să repet și public aprecierea pe care Guvernul Republicii Moldova o are pentru inițiativa de a organiza această vizită de lucru.

Întreaga lume trece printr-o perioadă plină de dificultăți.

Pandemia, criza economică, creșterea prețurilor a dus la creșterea tensiunilor sociale și scăderea nivelului de viață în practic toate țările lumii.

Pe lîngă problemele actuale globale, regiunea noastră mai este și locul desfășurării unei catastrofe fără precedent în istoria postbelică europeană.

Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei răpește vieți omenești, distruge sorți și fură viitorul de la generații întregi de ucraineni.

Moldova, la fel ca și Polonia, este la graniță cu războiul și, la fel ca și Polonia, din data de 24 februarie a primit refugiați ucraineni.

Din data de 24 februarie în Republica Moldova au intrat, în total, în jur de 370.000 de refugiați din Ucraina.

La momentul actual, sîntem casă pentru 100 de mii de cetățeni veniți din Ucraina, din care peste 47 mii sînt copii - în condițiile în care avem o populație de doar 2,7 milioane, această cifră reprezintă 4% din totalul populației țării noastre.

Republica Moldova este alături de cetățenii Ucrainei și a avut mereu frontierele deschise pentru refugiații din țara vecină.

În acest efort observat și susținut de comunitatea internațională, rolul cel mai important l-au avut oamenii din Republica Moldova, care din proprie inițiativă, au acordat refugiaților cazare, transport, donații, mîncare și alt suport, acționînd din solidaritate și înțelegînd nenorocirea care s-a abătut asupra Ucrainei, țara cu care am trecut în ultimele secole prin aceleași tragedii.

Economia Republicii Moldova este lovită dur de acest război, chiar dacă în ultimul deceniu comerțul nostru exterior s-a reprofilat și e dominat de partenerii din Uniunea Europeană.

Ucraina a fost și este un partener extrem de important pentru mai multe domenii strategice ale țării, iar Odesa a fost și va fi cel mai important port pentru Republica Moldova.

Căile de export și import au fost reorientate, iar costurile de transport au crescut exponențial. Guvernul și antreprenorii rezolvă zilnic situații de urgență, dar costurile războiului sînt extrem de mari și sînt simțite de cetățeni.

În acest sens, apreciem decizia părții polone de a ne oferi un credit de 20 de milioane de euro în condiții preferențiale - am semnat astăzi un Acord în acest sens. De asemenea, a fost semnat Programul executiv în domeniul culturii, educației şi ştiinței pentru anii 2022-2025.

Sprijinul Poloniei va ajuta Guvernul să continue programele de suport pentru cetățeni și afaceri.

Producătorii noștri agricoli au nevoie de sprijin consistent pentru că și-au pierdut piețe de export, iar lanțurile de aprovizionare au fost întrerupte.

Chiar săptămîna trecută am adoptat un nou pachet de măsuri pentru a menține viabilitatea acestor afaceri, pentru a nu periclita aprovizionarea pieței interne.

Și credem, totodată, că putem fi un furnizor competitiv de produse agricole de calitate și vom lucra intens pe această direcție.

Două zile în urmă, la Berlin, am vizitat standul de țară a Moldovei la expoziția Fruit Logistica 2022, unde producătorii și exportatorii autohtoni de fructe, s-au reunit pentru a prezenta Republica Moldova și a stabili noi contacte de afaceri.

Iar ieri, imediat după ce am aterizat la Varșovia am vizitat piața en-gros de produse agricole și alimentare din Bronișe, unde am discutat cu președintele pieței Janusz Byliński, Subsecretarul de stat al Ministerului Activelor Statului, Jan Kanthak, și importatori a produselor moldovenești, despre posibilitățile de extindere a exportului produselor moldovenești pe piața poloneză și piața UE.

Republica Moldova a depus, pe 3 martie curent, cererea de aderare la Uniunea Europeană, cu înțelegerea că țara nu este gata de integrare, dar este gata, în calitate de țară-candidat să implementeze reformele necesare pentru accelerarea parcursului european al țării noastre.

Polonia a fost și este un partener care susține Republica Moldova și susține agenda de extindere a UE.

Facem apel către Statele Membre ale UE să recunoască perspectiva europeană pentru Republica Moldova, Ucraina și Georgia.

Acest mesaj va reprezenta un sprijin politic puternic.

Salutăm Rezoluția Parlamentului European, recomandînd Comisiei Europene să lucreze asupra acordării statutului de candidat pentru Ucraina.

Am rugat prietenii polonezi să fie aliații Moldovei în susținerea ideii de abolire a cotelor pentru exportatorii moldoveni în condițiile extraordinare create.

Asta ar permite Moldovei să fie mai rezilientă în fața amenințărilor, iar pentru Uniunea Europeană nu ar reprezenta o problemă, în contextul creșterii globale a cererii și prețurilor pentru produse alimentare și alte bunuri.

Am discutat cu colegii noștri polonezi despre necesitățile țării noastre. Necesitățile majore includ sprijinul politic pentru perspectiva europeană, oferirea asistenței pentru gestionarea crizei, sprijin pentru sistemul de sănătate și fortificarea capacităților în ceea ce ține de ordinea publică, funcționalitatea infrastructurii critice, gestionarea situației financiare pentru menținerea stabilității în țară.

Ne-am expus interesul pentru reluarea întîlnirilor regulate a Comisiei interguvernamentale moldo-polone pentru cooperare economică, în cadrul căreia putem aborda interesele economice comune multiple, inclusiv legate de protejarea și promovarea investițiilor și alte teme punctuale, cum ar fi reducerea tarifelor de roaming și alte oportunități.

Am remarcat în cadrul ședinței activizarea fantastică a relațiilor bilaterale în ultimul an, în care am avut parte de vizita președintei Maia Sandu la Varșovia, vizita președintelui Andrzej Duda la Chișinău, întrevederi la nivel de prim-miniștri și miniștri de externe.

Nici o criză modernă nu poate fi rezolvată unilateral. Modelul european de cooperare și dezvoltare este un garant al păcii și prosperității.

Moldova privește spre acest model cu admirație și respect și speră că într-o zi va putea aduce valoare adăugată ca membru deplin al Uniunii Europene.

Ne bucurăm de sprijinul Poloniei, o țară care ne înțelege, o țară care știe cum să ne ajute și o țară care e un model de parcurs european.