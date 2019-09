Pe unde ar trece autostrada care va lega Chișinăul de Iași și Odesa

Discuțiile despre construcția unei autostrăzi care va conecta Republica Moldova cu infrastructura rutieră europeană și coridorul economic european ar urma să prindă greutate în mai puțin de un an.

Discuțiile despre construcția unei autostrăzi care va conecta Republica Moldova cu infrastructura rutieră europeană și coridorul economic european ar urma să prindă greutate în mai puțin de un an. Cel puțin asta declară reprezentanții a opt ONG-uri care fac lobby pentru demararea proiectului, provocând Guvernul să facă pași mai îndrăzneți în acest sens. Potrivit lor, recent autoritățile au inclus în planul de acțiuni a Guvernului pentru anul 2020 discuții cu Uniunea Europeană subiectul dezvoltării infrastructurii moldovenești, unde va fi discutată demararea proiectului în mai 2020, cu Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții.Până în mai 2020, cele opt ONG-uri vor prezenta două analize care ar ajuta părțile implicate să implementeze proiectul de infrastructură. „Suntem în discuții cu Delegația UE în R. Moldova pentru a realiza un vox populi și un studiul de impact. Până atunci, ar urma cu susținerea Delegației UE și nu doar, ca să le realizăm. Studiul va fi un document cadru, o bază solidă pentru un studiu de prefezabilitate, iar un vox populi ne-ar ajuta să avem protocolul dorinței cetățenilor”, a declarat Iurie Calistru, director de program IDEP la Instituția Dezvoltare și Expertiza a Proiectelor.Potrivit lui Iurie Calistru, platforma celor opt ONG-uri are ca scop determinarea Guvernului de a începe demersurile necesare pentru a obine finanțare europeană pentru construcția segmentelor de autostradă Ungheni Chișinău și Chișinău-Odesa.„Este o inițiativă a reprezentanților societății civile, menită să aducă actorilor din R. Moldova, Ucraina și România oportunitatea ce aduce această conectivitate cu coridorul european și impactul de integrare europeană care-l poate aduce, paralel cu interconectarea de gaz și energie electrică, și care ar putea să ne asigure o conectivitate economică sporită cu spațiul economic european”, a adăugat Iurie Calistru.Potrivit reprezentanților ONG-urilor, e nevoie de cel puțin patru ani pentru a putea începe lucrările la construcția autostrăzii. Totodată, conform celui mai optimist scenariu, autostrada va fi gata peste 8 ani, iar un termen mai realist ar fi de 10 ani. „Trebuie să se facă studiile necesare și exproprierile pe unde va trece autostrada”, spun ei.Pe teritoriul Republicii Moldova, autostrada urmează să înceapă lângă orașul Ungheni și să urmeze traseul E58, pe lângă localitățile Pîrlița și Cornești Ulterior, autostrada va trece pe traseul M14 (cunoscut și sub denumirea de „betoncă”), urmând să treacă în dreptul Chișinăului pe lângă Cricova Ulterior, proiectul prevede două posibilități de continuare a traseului autostrăzii - prin Transnistria (pe lângă Cuciurgan) sau pe traseul care duce spre postul vamal Palance (prin raioanele Căușeni și Ștefan Vodă ), prima posibilitate fiind mai probabilă.Costul proiectului se ridică la câteva miliarde de euroCostul studiului de fezabilitate pentru acest proiect este depentru secțiunea Ungheni-Chișinău,pentru secțiunea Chișinău-Odessa.Totodată, costul proiectului se estimează lapentru secțiunea Ungheni-Chișinău șipentru secțiunea Chișinău-Odessa.Odesa - punctul de finalPotrivit ONG-iștilor, prelungirea autostrăzii până la Odesa este de importanță economică pentru UE, întrucât în portul ucrainean ajunge un număr impunător de mărfuri din China și țările asiatice, care pătrund ulterior pe piața europeană.„Prelungirea spre Odesa e convenabilă pentru UE, pentru că face conexiune către portul Odesa, unde vin mărfuri din China, Asia, și se duc în Europa. Din Odesa în Germania, de exemplu. E un lucru foarte bun. UE e cointeresată și va finanța proiectul”, crede un membru al grupului de inițiativă.„Sperăm să se înceapă discuțiile publice și în Ucraina”, a mai adăugat Iurie Calestru, directorul de program IDEP.Amintim că, în mai 2019, subiectul construcției a 100 de km de autostradă în Republica Moldova a ajuns pe agenda de lucru a Parlamentului European și a Comisiei Europene. Un eurodeputat a solicitat Comisiei Europene să valideze proiectul, în valoarea de 1 miliard de euro, pentru țara noastră, anunța atunci Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor.