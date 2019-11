Opinie: Moldova întrunește condițiile pentru a obține credite și granturi de peste hotare

Republica Moldova întrunește toate condițiile pentru a putea să obțină credite și granturi de la partenerii de dezvoltare. Afirmația aparține ministrului economiei și infrastructurii, Anatol Usatîi și a fost făcută la postul public de televiziune Moldova 1.

Potrivit lui, se poartă discuții cu partenerii de dezvoltare, cît și cu anumite state în parte care ar putea contribui prin suport financiar la dezvoltarea infrastructurii, fără de care nu este posibilă creșterea economiei, transmite NOI.md cu referire la ipn.md.



Anatol Usatîi spune că negocierile cu Federația Rusă pentru obținerea creditului de 500 de milioane au fost deja lansate. De asemenea, sînt continuate negocierile și cu partenerii de dezvoltare: Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții, Comisia Europeană. Ministrul spune că, de asemenea, se poată discuții cu China, Belarus. „Noi avem nevoie de finanțe în infrastructură. Noi am vorbit deja de construcția a 1400 de kilometri de drumuri, pentru care este necesar de 1,4 miliarde de euro. Nu credem că putem să obținem această sumă dintr-o singură sursă de finanțare”, a afirmat Anatol Usatîi.



„Multe lucruri trebuie făcute în paralel. Au fost lansate negocieri cu o companie din China cu finanțare pentru un proiect foarte mare numit „Drumul de mătase”. Dacă vorbim de construirea în totalitate a drumului de ocolire a Chișinăului, inclusiv a porțiunilor noi, care trebuie construite în cîmp, acest proiect ajunge la 300 de milioane de euro”, a anunțat Anatol Usatîi.



Expertul economic Viorel Gîrbu consideră că drumurile nu se construiesc de dragul construitului. Atunci cînd Guvernul vine cu anumite inițiative, trebuie să se gîndească la un efect sinergetic: drumul trebuie să lege anumite zone economice, să faciliteze funcționarea lor, să contribuie la dezvoltarea economiei naționale în ansamblu. „Nu este un secret, Moldova este un caz eșuat pe plan economic. Economia noastră a eșuat. Noi nu am reușit să generăm nimic. Economia noastră se bazează pe remitențe și consum al produselor de import. Timp de aproape 30 de ani de independență noi n-am demonstrat că am reușit să găsim un model de creștere economică, sustenabil care să fie coerent promovat de toate guvernările și care să producă rezultate”, a spus expertul.