Opinie: "În acest an, unele piețe bursiere vor ajunge la zero"

Statele Unite ale Americii va cunoaște un colaps și o catastrofă financiară de proporții fără precedent.

Această opinie a fost exprimată de politologul, economistul și omul de afaceri Serghei Banari, relatează Noi.md



El a amintit că în anii 1990-1991, cînd URSS deja se destrămase,PIB-ul URSS în PIB-ul mondial era de 22%, iar la moment, PIB-ul real al SUA este de 16-18%.

”Adică, resurse nu există în general. Vor rezista ei pînă în decembrie 2024, pînă la alegerea lui Trump sau a lui DeSantis? Nu, nu vor rezista. Deja în acest an noi vom fi martorii prăbușirii fondurilor de pensii și a sistemelor bancare într-un șir de state, apoi va urma principiul domino. Vom vedea deja în acest an cum vor ajung la zero unele piețe de capital”, a menționat politologul, economistul și omul de afaceri.

”Există ministrul Finanțelor SUA, secretara de stat Janet Yellen. Ea a avut un consilier apropiat, dl Roberts, un macro-economist bun, care se descurcă perfect în politica creditar-bancară, care a spus că prăbușirea celor cinci cele mai mari bănci din SUA va cauza pagube de 188 trilioane de dolari. Ceva mai mult de două PIB-uri mondiale. PIB-ul mondial - 101,2 trilioane, conform totalurilor anului 2022. Respectiv, 101,2 trilioane USD reprezintă valoarea tuturor bunurilor și serviciilor produse de întreaga lume pe parcursul unui an. Acum înmulțiți la 2. Iată care va fi amploarea catastrofei”, a subliniat Serghei Banari.