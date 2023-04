Serghei Banari despre cine va guverna lumea în viitorul apropiat și cum să ne găsim noi locul. P.1

Recent, invitatul talk-showului "По фактам" cu Iulia Fiodorova a fost politologul, economistul și omul de afaceri Serghei Banari. El și-a expus opinia în mai multe chestiuni ce țin și de viața Republicii Moldova, dar și la scară globală.

Despre importanța vizitei liderului chinez Xi Jinping la Moscova

Dacă în octombrie,2022 Xi Jinping a fost ales unanim, atunci Adunarea națională a reprezentanților poporului chinez, urmărită de toți între 5 și 12 martie, a devenit una istorică nu doar în China, ci și în întreaga lume. De ce? Trebuie să înțelegem că Adunarea națională a reprezentanților poporului chinez alege nu conducătorul partidului, da conducătorul Chinei și concomitent aprobă Consiliul de stat (guvernul). Anterior, în fruntea Consiliului de stat s-a aflat Li Keqiang, protejatul lui Hu Jintao, liderul așa numitei verigi liberale comsomoliste, care tindea mai mult să apropie China de SUA, pentru ca RPC să fie în continuare atelierul mondial și să nu pretindă la rolul unei supraputeri mondiale, cum visează să o vadă Xi Jinping.

Asta nu pentru că în prezent China este așa, deocamdată ea are o integrare uriașă în lumea logisticii economice. Dar angajamentul există. De aceea au fost schimbate absolut toate. Dacă la început a fost înlăturată aripa liberală a Partidului comunist chinez, ea a fost scoasă din CC, din Comitetul permanent, Comitetul Central etc. Acum a fost aleasă noua componență a Consiliului de stat, care practic este compus în întregime din oamenii grupului Shanghai. Voi aminti, că și Xi Jinping a fost la Shanghai conducătorul comitetului orășenesc. Respectiv, în funcția de președinte al Consiliului orășenesc a fost ales confidentul său, unul dintre oamenii cei mai apropiați, care timp de 20 de ani i-a fost mereu alături – Li Qiang.

Așa a fost ales al doilea om în stat, mîna dreaptă a liderului partidului și președintelui RPC. Mai mult, au fost aleși toți vicepremierii, care fac parte din echipa lui Xi Jinping. Este vorba, în special, despre Ding Xuexiang, cel care a condus administrația lui Xi Jinping, și în anii de activitate la Shanghai, după care acesta a fost ales președinte al Republicii Populare Chineze.

Ei, și nu-l putem omite pe El Lifen, eminentul economist, specialist în finanțe, care a condus comitetul pentru reforme și dezvoltare, iar acum a devenit nu doar vicepremier pe economie, ci practic și-a asumat conducerea Băncii centrale a Chinei. Adică, Banca centrală nu mai este legată de Sistemul federal de rezervă al SUA. Nu putem face paralele nici cu Rusia, nici cu India, căci deocamdată Banca Rusiei și Banca centrală a Indiei încă mai lucrează ca filiale ale Fondului monetar internațional, și nu deservesc propriile țări. Da China a preluat complet sistemul financiar. Observați, că la momentul Congresului național al poporului toate țările OPEC fără excepție au trecut la tranzacționarea petrolului în yuani chinezești. Adică, toate se potrivesc perfect.

Desigur, și alegerea, la 10 martie, a lui Xi Jinping în funcția de președinte al Republicii Populare Chineze. De la Marele conducător Mao Zedong încoace, pentru prima oară aceeași persoană a ajuns în fruntea Chinei pentru a treia oară. Sinologii cred că această alegere este una pe viață. De ce? Pentru că Han Zheng, vicepreședintele RPC, la 68 de ani nu mai poate pretinde la rolul de succesor, deoarece după 70 de ani nu este recomandat să fie aleși liderii RPC. Dar și Xi Jinping are sub 70, însă el este prima persoană, simbolul, liderul națiunii. Adică, Han Zheng nu este un centru paralel, în care se formează organele de conducere pentru cazul unor evenimente, așa că putem spune clar, că Xi Jinping nu va pleca în următoarele două mandate.

Deci, fixăm ziua istorică de 20-21 martie, ca una dintre cele mai importante în istoria modernă, mult mai importantă ca multe alte evenimente. De ce? Pentru că această vizită a fost nu a liderului Chinei, ci a împăratului. Adică, omul a obținut mandatul cerului, există o atare noțiune în filozofia chineză. I-a fost încredințată nu doar conducerea partidului politic, i-a fost încredințată conducerea națiunii spre lumea nouă, pe care noi vom avea norocul sau nenorocul să o vedem, căci ea va implica schimbări și sacrificii uriașe.

Dar el a venit la Moscova pe post de împărat deja.

Putem considera că Rusia, China, India, SUA, AUKUS (alianța tripartită de apărare, formată de Australia, Marea Britanie și SUA– nota red.) vor fi zone monetare, dar mi se pare că aceasta este o încercare de a contura viitorul cu norme învechite.

Este vorba despre imperii. Care este diferența? Eu ca economist consider, că popoarele și statele nu pot fi unite în jurul banilor și a finanțelor. E nevoie de o istorie comună, de o mentalitate comună, de credință, de niște evenimente care le leagă, de ideologie. Filosofia este un sistem de idealuri și valori. Spre exemplu, AUKUS merge mai mult spre LGBT. Dar în SUA asta va eșua, pentru că nici Steve Bennet, nici Donald Trump, nici DeSantis nu vor permite așa ceva. Nu mai vorbesc de Marjorie Taylor Green – distinsa congresmană, care îi va pune repede la punct.

Ei bine, cu ce a început vizita lui Xi Jinping? «Eu știu că în a. 2024 veți avea alegeri și am convingerea că poporul Vă va aprecia și sprijini în alegeri ». Adică, împăratul a venit la omul care va deveni încă un împărat, următorul. Putin a fost reales după modificarea Constituției, și mulți nu înțeleg că însăși modificarea Constituției Federației Ruse ține nu de a-i oferi lui Putin posibilitatea de a fi reales încă odată. Despre altceva era vorba. Conform noii Constituții, legea națională prevalează asupra celei internaționale. Adică, ei au pornit pe calea întoarcerii suveranității pierdute în anii 90, și numai acum, în rezultatul confruntării dintre centrul Eurasiei și blocul occidental NATO, Putin trebuie să primească sau nu, dar mai degrabă da, mandatul cerului sau eticheta de conducător pe viață, cred eu, al propriului popor…

Ce înseamnă tribunalul de la Haga pentru Putin?

Nimic nu înseamnă. Nu există tribunalul de la Haga, există așa numita Curte Penală Internațională. Ea nu este recunoscută de vreo supraputere. SUA, Rusia nu o recunoaște, China nu o recunoaște. Însăși vizita lui Xi Jinping a anulat în general importanța acestui organism pentru politica mondială. Mai mult, ei au încălcat regula de bază – inviolabilitatea, imunitatea șefilor de state, ceea ce în principiu le va juca festa celor, care stau în spatele acestei decizii. Să țineți minte ce vă spun, în următorii 3-5 ani ne așteaptă evenimente foarte interesante, ce țin de atragerea la răspundere a celor care au creat situația în care ne aflăm azi.

Așa că nu poate fi vorba despre o atragere la răspundere a lui Putin. Este liderul unui stat nuclear. Eu cred că Putin, cel mult, îl va trimite pe Ramzan Kadyrov să ridice această citație.

Despre însemnătatea documentelor semnate de Rusia și China

Dacă vom face o paralelă cu Yalta, unde a avut loc divizarea lumii postbelice, ne amintim că acolo erau trei liderii: Churchill, Roosevelt și, respectiv, Iosif Vissarionovici Stalin. Era clar că negocierile au fost doi la unu.

Acum avem aceeași situație, doar că inversă. China plus Rusia contra SUA, citește AUKUS. Pentru că nu trebuie să credem că Trump este un mare prieten cu Xi Jinping. Amintesc, republicanii cred că evenimentele din Ucraina nu au nimic comun cu interesele naționale ale Statelor Unite ale Americii. Concomitent, ei se arată gata să declanșeze un război în Taiwan, ei nu-i vor permite Chinei să preia Taiwanul. Toată lumea crede că, dacă Trump este împotriva lui Biden, el ar fi gata să meargă la frigărui cu Putin și Xi Jinping. Dar totul e mult mai complicat. Ei văd Taiwanul ca parte necesară a propriilor interese. Ei intenționează să restabilească maxim producerea internă în SUA. Voi aminti, că acum SUA, lucru paradoxal, are o economie orientată spre importuri. Ei au un deficit comercial și produc, în principal, bancnotele verzi, pe care noi le numim monedă mondială de rezervă, dar care nu mai este așa.

Despre vorbele lui Putin cum că Moscova poate merge pe calea pașnică, propusă de China, însă doar după ce Occidentul și Kievul vor fi gata pentru aceasta

Din punct de vedere economic, asta înseamnă că la moment principalul adversar al reglementării pașnice a acestui conflict îl reprezintă sponsorii lui. Nimeni nu-mi va explica din ce resurse vor întreține ei 20 de milioane de oameni în Ucraina și ce vor face cu armata de un milion, pe care au înarmat-o și care va avea în continuare sindromul acțiunilor postbelice. Unde va merge acest milion de persoane? Căci trebuie să înțelegem, că oamenii care participă la război se integrează în viața pașnică foarte dificil. Cer scuze. Eu cred că poporul ucrainean este frate cu cel rus, dar cu toate acestea azi Ucraina amintește mai mult un Afganistan european.

Despre înțelegerile care nu au fost sonorizate

Eu cred că nu au fost sonorizate înțelegerile privind crearea unei grupări militare cosmice comune. S-a vorbit în treacăt despre niște acțiuni reciproce pe termen lung, colaborarea cu "Роскосмос" și, respectiv, cu programul cosmic chinez. Eu cred că nu a fost sonorizat deplin rolul Chinei în refacerea potențialului industrial al Rusiei. La zi, în Rusia se află la etapa doi și trei construirea a 140 de întreprinderi industriale enorme, despre care nimeni nu vorbește. Rusia are noroc de primul ministru. La moment, ceea ce cunoaște și poate Mișustin pot foarte puțini oameni, dacă pot în general, reieșind din calitățile lui personale și pregătirea profesională. De aceea, cred eu, au fost tăinuite multe despre refacerea potențialului economic al FR și, respectiv, despre rolul Chinei în asta. Asta-i prima. A doua. Nu a fost pe deplin sonorizat rolul Rusiei în asigurarea securității energetice a Chinei, ceea ce e la fel de important ca forțele armate, tehnologiile IT, etc.

Au fost și declarații privind gazele: 98 miliarde de metri cubi de gaze prin conductă și 100 de milioane de tone de GNL = 138 miliarde de metru cubi. Luate împreună, este dublu față de "Nord Stream -1" și "Nord Stream-2". Acolo randamentul general era de 55 + 55 - 110 miliarde de cubi. Aici se vorbește practic despre 250 de miliarde.

Despre planul de pace al Chinei

Eu cred că ordinul de arestare a lui Putin a fost emis anume către această vizită, pentru a vedea în ce măsură China este încrezătoare în calea aleasă. Venind, Xi Jinping a răspuns afirmativ. Voi aminti, că la 21 martie, în timpul întrevederii lui Mișustin cu Xi Jinping, a fost atacată o mină de aur și uciși nouă muncitori chinezi, doi au fost răniți. Era în Republica Central Africană, iar jurnaliștii din Londra din surse proprii au aflat imediat, că a făcut-o una dintre companiile militare private ruse, care păzește instalațiile rusești și chineze.

Adică aiureli, însă geopolitica modernă este lipsită de orice principii, în valori și libertăți cred doar papuașii din colonii. De fapt, geopolitica înseamnă cifre și nimic mai mult. De aceea trebuie să privim aceste lucruri mai larg.

Cu referire la China și Ucraina, să privim harta: unde-i China și unde-i Ucraina. Apoi, Ucraina este zona de interese a Rusiei, pornind de la ultimatumul oficial pentru blocul NATO, în care Rusia a declarat Ucraina zonă a intereselor sale. Așa că, unde-i aici China? China a ieșit cu fraze comune că este gata să vorbească cu Putin, să-l așeze la masă pe post de partener. Pentru că ei au declarat că nu creează un bloc militar-politic și nu amenință securitatea altor țări. Este, la fel, un extras din declarația comună. Dar țările occidentale nu vor permite nimănui să se așeze la masa tratativelor din simplul motiv că nu mai au resurse economice nu doar pentru refacerea Ucrainei, ci și pentru întreținerea ei timp de 2-3 ani.

Iar pentru a înțelege urmările lipsei acestor resurse, priviți Franța. Eu încă în octombrie am spus că în Franța vor începe proteste în masă. Iată-le. Și că în Franța vor începe să împuște în oameni. Și iată, se adeverește. În continuare, transferați Franța în Grecia, Italia, Spania…

Despre inevitabilitatea turbulențelor în Europa

În Italia – inevitabil. În Marea Britanie vor începe după prăbușirea fondurilor de pensii, la finele trimestrului doi - mijlocul trimestrului trei. Închipuiți-vă, în Marea Britanie 25 milioane de oameni își vor pierde economiile. Într-o clipă acestea se vor transforma în praf. Cum? Foarte simplu. Se vor prăbuși definitiv așa bănci ca Silicon Valley Bank, Signature Bank… Adică, va fi o prăbușire, un test de accident. Ei au urmărit comportamentul societății și a sistemului bancar, capacitatea lui de a rezista. Și au văzut că ea este foarte slabă. Asta va evolua. Căci nu este o problemă rezolvată. Ea este sistemică. Și o vor rezolva americanii pe spatele europenilor, iar europenii – pe spatele coloniilor de rangul doi, ca Moldova, Kazahstan, Armenia, Georgia. Ne vor lua tot ce avem în schimbul libertății și democrației. Pentru ei, este un schimb normal.

Ce va fi cu Franța? Ei au probleme energetice enorme, căci jumătate din blocurile energetice ale centralelor nucleare nu funcționează. Numai în ultima lună, au fost depistate probleme la două sisteme de răcirea reactoarelor nucleare, ceea ce nu permite exploatarea lor, respectiv ele s-au deconectat. Plus, la ei a început criza combustibilului. Au declarat grevă angajații celor mai mari rafinării. Din cauza pandemiei, la ei au fost deteriorate lanțurile logistice. Pentru economie, asta înseamnă sau o zguduire enormă, sau o prăbușire. Franța va rezista. O vor ține din răsputeri, însă nivelul de trai a început să scadă ireversibil, și acest proces nu mai poate fi oprit .

Da americanii nu mai dau bani. De le-ar ajunge pentru ei… Economia lor slăbește direct proporțional cantității de dolari aruncați de ei pe piață.

Însă cea mai acută problemă acum este centrul intelectual al lumii anglosaxone. Marea Britanie, condusă de un simplu speculant bancar pe nume Rishi Sunak. Din el conducător – ca din anumite persoane care au distrat lumea la petreceri corporative, apoi au venit în fruntea statului. Aceiași competență.

Despre limitele la care pot ajunge aceste procese

Ele nu au limite. Noi trăim în cadrul enormului imperiu transnațional al dolarului. Unde ați văzut ca metropola să fie îngrijorată de nivelul de trai al papuașilor? Uitați-vă la istoria Imperiului britanic. Cu ce s-a terminat totul? Războaiele opiului... China le-a plătit cu zeci de milioane de vieți. Cum a fost asimilată Indochina, cum au fost efectuate genocidele?

Să revenim la două cifre. Uniunea Sovietică, o superputere distructibilă, distrugerea căreia a început încă în anii 50 grație lui Hrusciov și președintelui Consiliului de miniștri Cosîghin. Așa numita teorie a convergenței, a apropierii sistemelor socialist și capitalist. În anul nouăzeci – nouăzeci și unu a cedat și țara s-a destrămat. Atunci PIB-ul URSS era de 22%. La moment, PIB-ul real al SUA este de 16-18%.

Adică, resurse nu există în general. Vor ajunge ei în decembrie, 2024, la alegerea lui Trump sau DeSantis? Nu, nu vor ajunge. Deja în acest an noi vom vedea prăbușirea fondurilor de pensii și a sistemelor bancare într-un șir de state, apoi va urma principiul domino. Vom vedea încă în anul curent cum vor ajung la zero unele piețe de capital.

Ei, există ministra de finanțe a SUA, secretara de stat Janet Yellen. Ea are un consilier apropiat, dl Roberts, un macro-economist bun, care se descurcă perfect în politica creditară bancară, și a spus că prăbușirea celor cinci cele mai mari bănci din SUA va cauza pagube de 188 trilioane de dolari. Ceva mai mult de două PIB-uri mondiale. PIB-ul mondial - 101,2 trilioane conform totalurilor a. 2022. Respectiv,101,2 trilioane este totalitatea bunurilor și serviciilor produse de întreaga lume pe parcursul unui an. Acum înmulțiți la doi. Iată dimensiunile catastrofei.

Noi trebuie să înțelegem, că dolarul nu este banul SUA. Este banul tipărit de o tipografie privată, numită Sistemul federal de rezervă. El este federal doar cu denumirea, așa cum Banca Națională a Moldovei este națională doar cu denumirea.

Adică, este o companie privată, care aparține bancherilor internaționali. Lor li-i absolut totuna ce va fi cu oamenii. Esența lor nu-s banii. Asta noi încercăm să credem, privind de jos în sus, că totul e de dragul banilor. Esența lor este puterea. Doar puterea lor nelimitată a permis jefuirea republicilor post-sovietice, pornirea fără motiv a războaielor, dezmembrarea statelor.

Mereu mă amuză declarațiile, cum că e inadmisibil ceea ce are loc în Ucraina, că în Europa este primul conflict de după al doilea Război Mondial. Da de Iugoslavia ați uitat? Arătați-mi-i pe cei care au fost condamnați pentru folosirea munițiilor cu uraniu, da acolo victime au fost mult mai multe ca în Ucraina. Deși pentru noi este o tragedie moartea oricărui reprezentant al unui popor-frate. Cu toții, am mers să transportăm refugiații. Fiind cu toții oameni vii, acolo avem rude, etc.

Repet, geopoliticienii – niște persoane cinice. Am văzut prăbușirea Silicon Valley Bank. Exact cu șapte zile înainte de prăbușire, revista Forbes a inclus-o în lista celor mai prospere bănci din SUA. Paradoxal. În zile numărate, bancherii israelieni reușesc să scoată din această bancă 1 miliard de dolari. Mai mult, persoane mai apropiate din interior obțin în această bancă credite de 216 milioane.

Asta ne amintește de anii 2014-15: proeuropeni de vază în guvernarea moldovenească și furtul miliardului.

Adică, noi vom pierde 40% din PIB-ul mondial. Este vorba, în special, despre Uniunea Europeană. Japonia are 4,9 trilioane. 17,2 trilioane – PIB-ul UE. Voi aminti, că în a. 2008 cifrele erau cam la fel, și noi vorbim despre cifrele sonorizate conform totalurilor 2022. Da China avea 4,3 trilioane, acum - 16,8. China a crescut de patru ori, da Europa cu Japonia au rămas acolo unde erau. De ce? Foarte simplu. Pentru că și Japonia, și UE fac parte din coloniile imperiului transnațional, nimeni nu dezvoltă coloniile. Trebuie să înțelegem acest fapt. Le țin, și la momentul oportun toate resursele lor trec la metropolă…

Despre aceea cum se vor dezvolta relațiile reciproce dintre Europa și SUA

Cum vor spune SUA, așa se va dezvolta Europa.

Dacă Rusia și China vor putea elabora o poziție coordonată privind problema ucraineană, și o vor propune Occidentului, mingea va fi de partea SUA, care desigur pot respinge din start această propunere. Și ce va face Europa în cădere?

Despre aceea dacă există ieșire din această situație

Ieșire există! Trebuie să recunoaștem, că noi nu trebuie să folosim parametrii din trecut pentru a crea imaginea viitorului. Trebuie să înțelegem, că vor fi patru, în cel mai bun caz – cinci centre care se vor așeza la o convențională masă rotundă și vor lua decizii. China, Rusia, India, SUA, AUKUS. Australia, Canada, Marea Britanie nu le iau în calcul, pentru că la ei este nu numai criza economică, dar și problemele majore între familia regală, Charles III și Londra. Specialiștii în finanțe și macroeconomie cunosc, că este un centru financiar intelectual, condus de familiile Rothschild, DuPont… În prezent între ele există o confruntare aprigă, se decide cine va fi factorul real în luarea deciziilor.

Despre cum vede el confruntarea comună ruso-chineză cu Occidentul

Oficial, Federația Rusă dispune de resurse naturale în sumă de 75 trilioane de dolari, neoficial - 200 trilioane. Resursele naturale ale SUA - 45 trilioane de dolari oficial, cca 70 trilioane – neoficial. Resursele naturale ale Chinei – doar 23 trilioane oficial, neoficial - 37 trilioane. Dacă împărțim totul la 1 mlrd 450 mln de locuitori, care va fi valuta de bază?

Dacă rușii vor declara că creează rubla, atașată standardului aur sau resurselor sale reale, eu voi crede. La moment, China este încă un atelier mondial, fie și suveran, și avansat din punct de vedere tehnologic. De aceea ce e mai important în lumea de azi? Tehnologiile? Nu. Pentru supraputeri, cel mai mult contează la moment resursele naturale, care vor deveni condițiile dezvoltării economice, tehnice și științifice, și armata, care va putea apăra zona monetară sau imperiul, precum și alte resurse ce aparțin acestui imperiu.

Confruntarea comună va consta în aceea, că din zona de influență a dolarului vor fi scoase o țară – două. Ceea ce deja are loc.

Eu am trăit 5 ani în Africa și pot spune, că acolo occidentalii își pierd definitiv influența. Pe francezi îi urăsc, pe americani îi detestă. În schimb, pe ruși și chinezi îi divinizează, pentru că China aduce utilaje, mașini-unelte, le construiește întreprinderi, participă la minerit, geo-explorare, etc.

Africa înseamnă multe terenuri agricole. La moment, acolo au fost valorificate doar 8-10% din resursele naturale reale. Nimeni nici nu-și închipuie ce bogăție are regiunea africană.

Uitați-vă ce se petrece. Franța avea nevoie de Mali, pentru a extrage uraniu pentru centralele sale atomice. Acum Mali a trecut deplin sub influența Federației Ruse. Doar o mică țară africană a fost scoasă, dar ce tragedie ar putea afecta o mare țară europeană! Și acum închipuiți-vă că la un moment dat rușii vor renunța la prelucrarea uraniului și la centralele nucleare. Da tehnologia, în fond, o au doar rușii, și gata, centralele trebuiesc oprite.

