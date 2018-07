Topul plantelor care curăță organismul de toxine

Deși le pui adesea pe seama suprasolicitării, durerile de cap frecvente și stările persistente de oboseală sînt semne care arată că organismul are nevoie de o pauză, dar și de o cură de detoxificare.

Descoperă în rîndurile de mai jos care sînt plantele care curăță eficient organismul de toxine!



Socul



Socul este una dintre cele mai indicate plante pentru curele rapide de detoxifiere. El are efect laxativ, ajutînd la eliminarea eficientă a toxinelor. În plus, socul te ajută şi să dai jos cîteva kilograme, prin eliminarea apei din ţesuturi şi prin îmbunătăţirea digestiei.



Prepară un ceai de soc astfel: adaugă trei linguriţe de flori de soc peste 250 ml apă clocotită. Lasă la infuzat 15 minute, strecoară ceaiul şi bea-l călduţ. După o cură de una-două săptămîni cu un ceai neîndulcit pe zi, te vei simţi revigorat şi plin de energie.



Frunzele de urzică



O cură de trei-patru săptămîni cu cîte trei căni de ceai de urzică pe zi curăţă organismul de substanţe nocive şi-l revitalizează. Bogat în minerale şi în vitamine, ceaiul de urzică stimulează digestia şi secreţia bilei.





Cît timp vei urma cura cu ceai de urzică, vei urina mai des. Nu trebuie să te îngrijorezi, este un efect normal, astfel eliminîndu-se substanţele toxice din sînge. Ceaiul se face dintr-o lingură de plantă mărunţită la o cană cu apă clocotită, lăsată acoperită timp de 15 minute.Păpădia curăţă şi întăreşte pereţii vaselor de sînge şi elimină colesterolul „rău” din sînge. Planta este cunoscută mai ales pentru stimularea activităţii ficatului şi pentru efectul ei de curăţare de toxine a acestuia.